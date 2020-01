Frisse en onstabiele zeelucht bepaalt ons weer TT

04 januari 2020

06u14

Bron: Belga 15 Weernieuws Uit westelijke tot noordwestelijke richting wordt frisse en licht onstabiele zeelucht van polaire oorsprong over onze streken aangevoerd. We krijgen namiddag eerst mooie opklaringen, later geleidelijk meer wolkenvelden vanaf het noorden. Het is meestal droog op een buitje na in het noorden en het oosten. Maxima van 2 tot 8 graden. Vanavond en vannacht is er meer bewolking. Bij de opklaringen is er kans op vorming van mistbanken. De minima bedragen 1 tot 5 graden, zegt het KMI.

Morgen is het rustig en droog met afwisselend opklaringen en bewolkte perioden. Maxima van 4 tot 8 graden. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het maandag zonnig. Maxima rond 5 of 6 graden in het centrum. Dinsdag wordt het, na de nachtelijke doortocht van een storing, wisselvallig met enkele buien. Maxima rond 8 of 9 graden.

Woensdagochtend is het zwaarbewolkt tot betrokken met enkele perioden van regen of buien. Ook na de middag blijft er veel bewolking maar neemt de kans op neerslag geleidelijk af vanaf het westen. Maxima van 8 tot 12 graden. Donderdag is het de hele dag zwaarbewolkt met af en toe regen of buien. Waarschijnlijk valt er meer neerslag in het noorden dan in het zuiden. Maxima van 8 tot 12 graden.

Vrijdag krijgen we afwisselend bewolkte perioden en soms vrij brede opklaringen. Een plaatselijke bui blijft mogelijk. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Zaterdag zou het vrij zonnig kunnen worden met maxima rond 4 tot 7 graden.

