Frisse en bewolkte tweede kerstdag, droog en zonnig weekend op komst

26 december 2019

06u24

Bron: KMI, belga 23 Weernieuws Na het optrekken van nevel en mist is het vandaag vaak zwaarbewolkt. In de namiddag trekt een zwakke regenzone het land binnen vanuit het zuidwesten. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog tot de avond. Het is frisser dan de voorgaande dagen met maxima van 2 of 3 graden op de Ardense hoogten tot 6 of 7 graden in het westen. Het weekend wordt droog met zonnige perioden. Dat voorspelt het KMI.

Vanavond en vannacht trekt een depressiekern van noordwest naar zuidoost over het land en activeert de storing boven onze streken. Het blijft dus zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van soms matige regen en buien. Pas op het einde van de nacht wordt het in het westen droger met enkele opklaringen. De minima liggen tussen 1 en 6 graden. De matige zuid- tot zuidwestenwind ruimt naar het noordwesten en wordt soms zwak veranderlijk.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt met tijdelijk nog wat lichte regen. Plaatselijk is het ook nevelig of mistig. In de loop van de dag verschijnen er geleidelijk enkele opklaringen vanuit het noordoosten. De maxima schommelen tussen 4 en 9 graden. De wind is meestal zwak uit oostelijke tot noordoostelijke richtingen. Vrijdagavond en tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het droog met geleidelijk brede opklaringen in het oosten en later in het centrum. In het westen blijft het mogelijk zwaarbewolkt. Plaatselijk wordt er nevel en (aanvriezende) mist gevormd, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. De minima schommelen tussen -2 graden in de Ardennen en +5 aan de kust. De wind is zwak uit oost tot noordoost.

Zaterdag begint de dag in het westen mogelijk met veel lage wolken of plaatselijk mist, maar in de loop van de dag verwachten we geleidelijk brede opklaringen. De maxima liggen tussen 1 of 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het westen. De wind waait zwak uit zuidoostelijke richtingen.

Zondag blijft het droog en meestal zonnig met soms wat hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 4 en 7 graden in de Ardennen en tussen 2 en 5 graden elders. De wind is zwak, en in de Ardennen soms matig uit zuid tot zuidoost.

