Frisse dag met regenbuien Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 3 april Jill Peeters

02 april 2019

12u00 15 Weernieuws Woensdag wordt een erg wisselvallige dag, met maar heel soms wat zon en geregeld een paar regenbuien. Het wordt fris bij temperaturen rond 8 of 9 graden. Op de hogere reliëfs is het kouder, rond 5 graden, en daar zijn er ook buien mogelijk met wat smeltende sneeuw. De wind waait ondertussen matig uit zuidelijke richtingen.

Woensdagavond is er nog kans op regenbuien, maar het wordt al snel droog en vervolgens klaart het geleidelijk op. Het grootste deel van de nacht blijft het vrij helder waardoor het nog vrij hard kan afkoelen. De minima liggen tussen 0 en 2 graden, en er is zowat overal in het land lichte grondvorst mogelijk. De wind valt ondertussen bijna volledig weg en lokaal kan er mist ontstaan.

Een omvangrijke depressie circuleert over onze regio, maar verliest stilaan haar intensiteit. Bovendien verschuift de kern stilaan naar het zuiden van Europa en komen wij wat meer aan de droge kant van de weerkaarten te zitten.

Donderdag is het aanvankelijk vrij zonnig, maar na de middag ontstaan er meer stapelwolken. Het blijft overwegend droog, hoewel een lokaal buitje niet volledig uitgesloten is. De maxima liggen rond 10 graden en er staat een zwakke wind.

Vrijdag blijft het droog en vrij zonnig met vooral hoge sluierwolken. De temperaturen klimmen tot gemiddeld 13 graden bij een hooguit matige oostenwind.

Zaterdag starten we nog met zon, maar de bewolking neemt toe in de loop van de dag. Het blijft wel doorgaans droog en vrij zacht bij temperaturen tot gemiddeld 15 graden.