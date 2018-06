Fris voor de tijd van het jaar, maar woensdag krijgen we zon en 26 graden HR

17 juni 2018

07u18

Bron: Belga 108 Weernieuws Het belooft zondag een dag met vrij veel bewolking te worden, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Met maxima tussen 15 en 19 graden zijn de temperaturen wel iets te te laag voor de tijd van het jaar. In de tweede helft van volgende week wordt het opnieuw warmer.

Er wordt zondag vrij veel bewolking verwacht met kans op hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Op de Ardense hoogvlakten stijgt het kwik amper boven 15 graden, elders halen we 18 tot 19 graden. Een zuidwestenwind waait matig, en aan zee soms vrij krachtig met pieken tot 50 kilometer per uur.

Ook in de nacht van zondag op maandag blijft de bewolking hangen. De kans op wat lichte regen of motregen vergroot vanaf het westen van het land. We moeten rekening houden met minima tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en tussen 13 en 15 graden elders in het land. De zuiden- tot zuidwestenwind waait zwak tot matig.

Ook maandag wordt een bewolkte dag, met soms wat lichte regen. In de loop van de namiddag verschijnen er vanaf het westen opklaringen. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen.

Die temperaturen worden ook op dinsdag verwacht. Ook dan wordt het zwaarbewolkt met lokaal soms wat lichte regen en opklaringen in de loop van de namiddag.

Woensdag wordt een droge en vrij zonnige dag, met temperaturen tot 26 graden en mogelijk zelfs hoger.

Donderdag blijft eerst vrij zonnig, maar in de loop van de dag komen er weer wolken opduiken en kan het plaatselijk regenen.

Vrijdag en zaterdag worden overwegend droge dagen met zonnige perioden. De maxima stijgen tot 22 graden bij een meestal zwakke noordoostenwind.