Fris, nat weekend voor de boeg

06u43

Weernieuws Vandaag blijft het in het noorden van het land eerst nog meestal droog met mogelijk opklaringen. In het zuiden en later ook in het centrum van het land wordt het zwaarbewolkt. Rond de middag bereikte een regenzone vanuit Frankrijk het zuiden van het land. De regen zal zich langzaam noordwaarts verplaatsen en tegen de avond ook het centrum van het land bereiken, zo verwacht het KMI.

De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 6 à 7 graden elders. De wind waait eerst zwak uit zuidelijke of veranderlijke richting, maar wordt in de loop van de namiddag zwak tot matig uit noord tot noordoost.

Vanavond en vannacht wordt het overal zwaarbewolkt en kan het op vele plaatsen licht regenen. Op de Ardense Hoogten valt mogelijk wat smeltende sneeuw of sneeuw. In het noordwesten van het land blijft het waarschijnlijk droog en kunnen enkele opklaringen verschijnen. De minima liggen tussen 1 en 4 graden bij een aantrekkende wind uit noordoost.

Morgen start op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met nog wat lichte regen of motregen. In de Ardennen valt daarbij wat lichte sneeuw of smeltende sneeuw. In de loop van de dag wordt het geleidelijk overal droog, met vooral in het het noorden van het land enkele opklaringen. Elders blijft het zwaarbewolkt. Maxima tussen 1 à 2 graden in de Ardennen en 3 à 4 graden in de rest van het land. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind die het nog veel kouder doet aanvoelen.