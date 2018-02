Fris en winderig, maar zonnig kv

13 februari 2018

06u50

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag is het fris en vrij winderig maar zonnig. Later komen in het westen meer wolken opzetten maar het blijft droog. De temperaturen variëren van rond 0 graden in de Ardennen, tot rond 5 of 6 graden elders in het land. Dat voorspelt het KMI.

Vanavond en -nacht is het in het westen van het land gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Mogelijk valt er soms wat lichte of smeltende sneeuw, maar de hoeveelheden zijn zeer beperkt.

In het centrum en het oosten blijft het droog en vrijwel helder, met minima van +1 graad aan de kust, van -1 tot -4 graden in het binnenland en van -6 tot lokaal -10 graden in de Ardennen. Er staat een matige wind uit zuid tot zuidoost.

Ook morgen is er in het westen eerst nog meer bewolking, maar het blijft vrijwel droog. Elders in het land zijn er meer, soms brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking overal toe en in de loop van de nacht trekt regen, voorafgegaand door sneeuw, het land in. De maxima variëren tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust. De wind waait matig uit het zuiden, maar neemt aan de kust toe tot een vrij krachtige wind met rukwinden tot 60 kilometer per uur.