Fris en nat weekend Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 19 oktober Jill Peeters

18 oktober 2019

11u30 0 Weernieuws We beginnen regenachtig aan het weekend. De regen trekt wel weg, en dan volgt er een tijdje droog weer. Er is dan ook zon, maar er zijn ook stapelwolken en die kunnen nog wel een paar regenbuien lossen, vooral in het westen van het land. De maxima liggen rond 14 graden en op de hogere reliëfs rond 11 graden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Tegen de avond verdwijnen alle buien, maar komt er opnieuw regen opzetten, vanuit het zuiden. Tijdens de nacht palmt die regen het hele land in. De minima liggen rond 8 graden en er staat een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Zondag gaat het zowat de hele dag regenen en de meeste regen valt in de Ardennen. Hoe dichter bij zee, hoe minder regen er valt, maar ook daar is het zwaar bewolkt. De maxima liggen rond 13 graden bij een zwakke, aan zee matige noordenwind.

De herfst zit nu goed in de weerkaarten, met wisselvallig weer, maar dit weekend ook met lagere temperaturen. Maandag blijft het ook nog 14 graden. Eerst regetn het, vooral in het oosten van het land. In de namiddag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Dinsdag wordt het, na het opruimen van de mistbanken, droog met af en toe zon. Opnieuw 14 graden. Een hogedrukgebied komt onze richting uit en zorgt voor rust in de atmosfeer. Woensdag zou het vrij zonnig kunnen worden en zachter, rond 18 graden.