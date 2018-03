Fris, bewolkt en regenachtig paasweekend jv

30 maart 2018

06u58

Bron: belga 1 Weernieuws Kinderen die dit weekend in de tuin op zoek gaan naar paaseieren, hoeven niet te vrezen dat die zullen smelten door het zonnige weer. Het kwik komt nauwelijks boven de 10 graden uit. Bovendien trekken van vandaag tot en met maandag regenzones over ons land. Dat meldt het KMI.

Vanochtend verlaat een zwakke regenzone het noordoosten van het land. In de voormiddag zijn er tussen de wolkenvelden door nog mooie zonnige perioden, maar vrij snel neemt de bewolking toe en in de namiddag trekt een regenzone langzaam het land in vanaf de Franse grens. De maxima liggen tussen 8 en 10 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 11 en 13 graden elders.

Vanavond is het overal zwaarbewolkt met regen. In de loop van de nacht verplaatst de regenzone zich geleidelijk naar Nederland.

Vanaf de Franse grens verschijnen er dan brede opklaringen. Later kan er nevel of plaatselijk mist ontstaan. Met temperaturen aan de grond in de buurt van het vriespunt is het dan ook opletten voor gladheid door ijsplekken en aanvriezende mistbanken. Minima van -1 tot +1 graad ten zuiden van Samber en Maas en van 1 tot 3 graden in de andere streken.

Wisselvallig met buien

Morgen is het wisselvallig. In de voormiddag is het vaak droog met opklaringen en wolkenvelden. Na de middag en 's avonds is er kans op enkele buien. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden. Er waait een matige wind uit zuidwestelijke richtingen.

Zondag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en wisselvallig met kans op enkele buien. Het is eerder fris met maxima tussen 4 graden op de Hoge Venen en 6 tot 8 graden elders. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen en uit het noordwesten aan zee.

Op paasmaandag wordt het snel overal zwaarbewolkt met regen die vanuit het zuidwesten door het land trekt. In het zuidoosten van het land blijft het mogelijk droog. Het wordt opnieuw zachter met maxima tussen 9 en 13 graden. Er waait een matige wind uit het zuiden tot het zuidoosten.

Het eerste deel van de paasvakantie krijgen we nog geregeld buien en regenzones over ons heen. Het zou wel wat zachter worden met dinsdag en woensdag maxima in de buurt van 15 graden.