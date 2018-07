Frankrijk opgeschrikt door fel onweer: 1 dode, hagelstenen zo groot als tennisballen beschadigen huizen en auto's HA

05 juli 2018

14u55

Bron: Belga 0 Weernieuws Een kort maar hevig onweer heeft gisteren in Frankrijk het leven gekost aan een 64-jarige man. Het noodweer ging gepaard met felle rukwinden van meer dan 100 km/u en hagelstenen zo groot als tennisballen.

Door de storm belandden bomen op spoorwegen, waardoor het treinverkeer in de regio verstoord was. Ook vandaag zijn er nog vertragingen of treinen afgeschaft, meldt de Franse spoormaatschappij SNCF. Zo'n 120.000 gezinnen hadden vanmiddag nog steeds geen elektriciteit. Het noodweer beschadigde elektriciteitskabels en hagelstenen zo groot als tennisballen sloegen gaten in daken en voertuigen. In Charente werden windstoten van meer dan 100 kilometer per uur genoteerd. Tientallen inwoners werden uit voorzorg in twee sportzalen ondergebracht.

Het onweer eiste ook een mensenleven: in een park in de plaats Objet kwam een 64-jarige fietser onder een boom terecht en overleed.