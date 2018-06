Frank Deboosere: "We hadden in mei 18 dagen met onweer. Dat is vrij veel" HR

"Zo'n warmte-onweer ontstaat ter plaatse, maar als ze zijn uitgewerkt, zitten we nog steeds in de warme lucht", aldus Deboosere. "Soms wordt een onweer ook gevolgd door koude lucht, maar die situatie hebben we in mei nooit gehad. We zaten continu in heel warme en vooral vochtige lucht. In combinatie met de stijgende luchtbewegingen, zorgde dat voor lokale, felle hoosbuien en voor heel veel dagen met onweer. We hadden in mei 18 dagen met onweer. Dat is vrij veel."