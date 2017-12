Frank Deboosere: "Het blijft tot morgenochtend uitkijken op de weg" LB

12u53 0 Geert De Rycke Dendermonde deze voormiddag. Weernieuws De vraag die na de hevige sneeuwval van de voorbije uren op ieders lippen ligt, is simpel: gaat het nog lang blijven sneeuwen? Weerman Frank Deboosere stelt gerust: "De meest intense sneeuwbuien zijn gepasseerd, maar Vlaanderen krijgt vannamiddag nog sneeuw en smeltende sneeuw. Met nachtelijke minima rond het vriespunt en nog buien, ook in de Ardennen, valt morgenochtend nog wel wat ellende op de weg te verwachten, maar zo erg als de chaos van vanochtend wordt het wellicht niet".

De sneeuw die we vandaag krijgen, danken we aan een depressiekern die dwars door ons land trekt. "Daardoor krijg je aan de noordkant, in Vlaanderen, koude en sneeuw terwijl het in de Ardennen warmer is en ze daar regen krijgen. De files doen zich dus ook vooral in Vlaanderen voor".*

Ophopingen

Vannamiddag ziet Deboosere nog sneeuw en smeltende sneeuw boven Vlaanderen, en na de doortocht van de depressie krijgen we rukwinden die voor sneeuwophopingen zullen zorgen. "Ik krijg nu al meldingen binnen van verschillende sneeuwhoogtes. Iemand heeft 20 tot 25 centimeter gemeten, maar dat zijn ophopingen".

De landschappen blijven de komende nacht wit, morgenochtend krijgen zowel het Westen van het land als de Ardennen regen en smeltende sneeuw. "De temperatuur gaat morgen richting drie graden, waardoor de sneeuw zal smelten. Morgenochtend vallen nog wel wat problemen op de weg te verwachten, maar tijdens de avondspits verwacht ik geen verkeersinfarct".

Ook VTM-weerman David Dehenauw ziet vandaag nog sneeuw uit de lucht vallen, vooral in Oost- en West-Vlaanderen. "Ook vanavond en vannacht valt er nog sneeuw, maar het zal dan voornamelijk smeltende sneeuw of korrelhagel zijn. Er zal de komende uren nog eens zoveel sneeuw vallen als we nu al hebben gekregen. Maar vanavond en vannacht krijgen we positieve temperaturen, zodat het sneeuwdek zal zakken".