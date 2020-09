FOTOREEKS. Zo beleefde u de warmste 14 september sinds begin van de metingen Redactie

14 september 2020

22u34

Bron: Belga 42 Weernieuws In Ukkel is deze middag om 17 uur een temperatuur gemeten van 31,2 graden. Dat meldt weerman Frank Duboccage op Twitter. “Nog nooit is het zo laat op het jaar minstens 30 graden geweest.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In Ukkel was deze middag een temperatuur gemeten van 30,2 graden. Daarmee was het dan al de warmste 14 september sinds het begin van de metingen. Het vorige record dateerde uit 2016, toen het 29,7 graden werd.

“Nog nooit is het zo laat op het jaar minstens 30 graden geweest”, zei David Dehenauw eerder vandaag. “En dat record zal mogelijk morgen opnieuw scherper gesteld worden, gezien de verwachtingen.”

De laatste keer dat in september de kaap van 30 graden overschreden werd, was op 13 september 2016, toen het 31,2 graden werd.

Nu 31,2° in Ukkel. We zullen waarschijnlijk rond 31,5° uitkomen. weerman@FDuboccage(@ FDuboccage) link