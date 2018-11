FOTO’s. Zandstorm hult Australië in duisternis SPS

22 november 2018

08u44

Bron: ANP 0 Weernieuws Een grote zandstorm heeft in het zuidoosten van Australië de zon verduisterd en voor overlast gezorgd. De zandstorm is het gevolg van de droogte die al maandenlang aanhoudt. Door de harde wind wordt zand, stof en vuil over een groot gebied verspreid.

In Sydney was het zicht slechts enkele meters. In het binnenland was de lucht oranje gekleurd. Volgens de Australische weerdienst heeft het stormgebied een doorsnee van 500 kilometer. De autoriteiten raden kinderen, ouderen en mensen met long- en hartproblemen om binnen te blijven.

Zandstormen komen vaker voor in Australië, maar een storm van deze omvang is volgens deskundigen ongewoon.

