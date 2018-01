FOTO'S: Extreem koud in Amerika, extreem heet in Australië en extreem veel water in Europa FT

Een duikbril om zich te beschermen tegen de striemende ijskoude wind. Dat hebben ze in Australië de dag van vandaag alleen maar nodig om verkoeling te zoeken, in temperaturen van meer dan 40 graden. Weernieuws Het sneeuwt voor het eerst sinds lang in Florida en de Niagarawatervallen zijn bevroren. In Australië spuiten de inwoners hun daken nat opdat het niet in vlammen opgaat. In Sydney wijst de thermometer 47 graden aan. In Duitsland en Frankrijk is het het wassende water dat de inwoners zorgen baart. Een overzicht van het extreme weer dat dezer dagen onze aardbol teistert.

In de Verenigde Staten moeten ze zich wapenen tegen de extreme koude en de sneeuw. Vooral in het noordoosten van het land zijn de temperaturen flink onder nul gezakt - op sommige plaatsen is het zelfs -30 graden Celsius met gevoelstemperaturen die tot -70 lopen. Intussen lieten al achttien mensen het leven en vriezen leguanen, haaien en zelfs zeeschildpadden dood. Meteorologen verwachten dat de kou zeker nog een aantal dagen aanhoudt.

Aan de andere kant van de wereld, in Australië, is het dan weer snikheet. Daar rukken de hulpdiensten massaal uit om bosbranden te blussen.Het kwik stijgt er boven de 40 graden. In combinatie met droog weer en een strakke wind zorgt dat voor bosbranden in verschillende delen van het land. Zo vormt zich in de buitenwijken van Melbourne een kilometersbreed vuurfront. Verschillende gebouwen gingen al in de vlammen op en inwoners proberen hun huizen te vrijwaren. In Sydney is dan weer de hoogste temperatuur in 158 jaar gemeten of 47,3 graden Celsius. Vanaf woensdag zou de hittegolf er voorbij moeten zijn.

Bij ons, in Europa, baart vooral het waterpeil van de belangrijkste rivieren ons zorgen. In Duitsland treden de Moezel en de Rijn buiten hun oevers. In de stad Koblenz bijvoorbeeld staat het water drie meter hoger dan normaal en dat deed de landtong volledig onder water lopen. Kijk maar naar het monument van keizer Willem I. Ook in Keulen zijn ze het wassende water niet gewoon. Vooral de smeltende sneeuw in het zuiden van het land is de boosdoener.

In Parijs vrezen ze dan weer dat de Seine zal overstromen. Voetpaden en straten werden alvast afgesloten en ook cafés, restaurants en winkels langs de rivier nemen voorzorgsmaatregelen. Vandaag bereikte het waterpeil vier meter. Dat is nog ver van de 6,1 meter die in juni 2016 werd opgetekend of de recordstand van 8,62 meter in 1910, maar wel voldoende om bewoners en horeca in de buurt te verwittigen. Aan hen werd alvast gevraagd alle waardevolle spullen uit kelders te halen. Ook daklozen worden in veiligheid gebracht.

In Nederland verdronken deze namiddag dan weer veertig schapen. De dieren stonden op een stuk land dat door het hoogwater in de Nederrijn was ondergelopen.

REUTERS Haren in de wind, voeten in het nat. Deze vrouw trotseert het slechte weer in Parijs, waar de Seine stilaan buiten haar oevers treedt.

REUTERS De Seine in Parijs. Deze fietser moet een kleine omweg maken om geen natte voeten te hebben.

AP Het majestueuze monument van keizer Willem I in Koblenz staat net niet onder. De stad Koblenz, waar de Rijn en de Moezel samenkomen, kan het vele water niet meer de baas.

AP Ook de ganzen profiteren ervan en wagen zich de baan op. De Rijn trad ook hier buiten haar oevers.

AP De vogel op de paal moet wandelaars waarschuwen voor de ringmuur, die niet meer zichtbaar is in Düsseldorf.

AP Kajakken in Hannover.

AP Ook het dorp Reil kan het water nauwelijks slikken. Daar staat het waterpeil van de Moezel intussen erg hoog.

AFP Net als de ganzen zien ook de zwanen hun 'bevaarbare' gebied uitgebreid.

AFP Een Britse supporter woont een cricketmatch bij in Sydney, Australië, maar vergat zijn borstkas in te smeren met zonnebrandolie.

EPA Deze surfer zoekt verkoeling op Tamarama Beach in Sydney, waar de temperaturen stijgen tot wel 42 graden.

REUTERS Een januaridag op Bonda Beach, waar de temperaturen klimmen tot boven de 40 graden.

EPA Een man is het dak van zijn huis aan het afkoelen in Melbourne. Intussen is het te laat om het gebied nog te ontvluchten, want al heel wat bossen in het westen van Victoria staan intussen in brand.

EPA Gesmolten asfalt in Melbourne.

AFP De bomcycloon trof ook Boston en liet auto's volledig ondersneeuwen.

AFP Een originele bescherming tegen de striemende, ijskoude wind.

EPA Het is een huzarenwerk om de banen van het vliegveld in Boston ijsvrij te houden. Deze vlucht van British Airways, op weg naar Londen, kon wel vertrekken.

AFP Normaal is het over de koppen lopen op Times Square, maar de extreme koude noopt iedereen binnen te blijven.