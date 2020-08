Florida zet zich schrap voor orkaan Isaias RL

02 augustus 2020

03u18

Bron: ANP 0 Weernieuws De inwoners van de Amerikaanse staat Florida bereiden zich voor op orkaan Isaias. Naar verwachting komt de storm zondagmiddag (lokale tijd) aan bij het zuidoosten van de deelstaat. Gewaarschuwd wordt voor zware windstoten, overstromingen en grote hoeveelheden regen aan de oostkust van de staat, die daarnaast hard getroffen is door het coronavirus.

Zaterdag trok Isaias over de Bahama's en werd de orkaan door de Amerikaanse stormdienst NHC afgeschaald naar tropische storm. Maar naar verwachting zwelt Isaias zondag echter weer aan tot een orkaan wanneer die Florida bereikt. In de dagen die volgen trekt de storm waarschijnlijk via de staat Georgia omhoog langs de Amerikaanse oostkust.

Donderdag zorgde de storm al voor schade in Puerto Rico, waar bomen omwaaiden, elektrische leidingen werden neergehaald en huizen overspoelden. Een 56-jarige vrouw op het eiland kwam om het leven toen de auto waar zij inzat werd meegesleurd in een overstroming. In de Dominicaanse Republiek kwamen twee mensen om door noodweer.

Grote test

Isaias wordt gezien als een grote test voor de noodvoorzieningen in Florida, een van de zwaarst door het coronavirus getroffen staten in de Verenigde Staten. Tot dusver zijn meer dan 480.000 infecties vastgesteld in Florida, met tienduizenden nieuwe gevallen in de afgelopen week, becijferde persbureau Reuters.

President Donald Trump riep eerder de noodtoestand uit vanwege de storm, waardoor federaal overheidsgeld vrijkomt voor lokale maatregelen. Gouverneur Ron DeSantis, die ook de noodtoestand uitriep in delen van zijn staat, waarschuwde inwoners van Florida rekening te houden met stroomstoringen en andere overlast. Mensen aan de oostkust raadde hij aan voldoende voorraden in te slaan.

DeSantis zei niet te verwachten dat er op grote schaal geëvacueerd zal worden. Bij dergelijke evacuaties zoeken veel mensen hun toevlucht in noodopvangcentra, waar het lastig is de richtlijnen voor sociale afstand na te leven. De gouverneur waarschuwde dat patiënten in ziekenhuizen mogelijk wel verplaatst moeten worden, afhankelijk van stroomuitval en overstromingen als gevolg van Isaias.

Hotelkamers aan de oostkust zijn vrijgemaakt voor coronapatiënten die eventueel een evacuatiebevel krijgen, zei DeSantis. Ook worden opvangcentra uitgerust met genoeg virusbeschermingsmiddelen voor 10.000 mensen en zijn locaties voor tests op het coronavirus tot donderdag dicht.

