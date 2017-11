Fikse en vaak winterse buien: opgepast voor gladheid jv

07u00

Bron: belga 0 JVK Weernieuws Vandaag krijgen we wisselvallig weer met fikse en vaak winterse buien. In de Ardennen dikt het sneeuwdek met enkele centimeters aan, en ook in Laag- en Midden-België kan de sneeuw tijdelijk blijven liggen. Het KMI waarschuwt voor gladheid door sneeuwval of ijsplekken vandaag en in de komende nacht.

Ook een donderslag is mogelijk, voornamelijk dan richting kust. De maxima liggen tussen 0 en 4 graden in het binnenland en rond 6 graden vlak aan zee. Er waait een overwegend matige westelijke wind in het binnenland en een gure vrij krachtige noordwestenwind aan zee.

In Laag- en Midden- België moet rekening gehouden worden met fikse winterse buien die lokaal voor gladheid kunnen zorgen. Ten zuiden van Samber en Maas valt er sneeuw. In de loop van nacht gaat het vrijwel overal vriezen en is het uitkijken voor ijsplekken en/of sneeuwresten.

Code geel

Het KMI geeft code geel. Dat betekent dat "het zich verplaatsen van voetgangers, van fietsers en van het wegverkeer bemoeilijkt, vertraagd en gevaarlijk gemaakt wordt". "Hou daarom voldoende afstand en matig uw snelheid in het verkeer", klinkt het advies.

Vanavond en vannacht is het aanvankelijk nog wisselvallig met buien van (smeltende) sneeuw. In de loop van de nacht wordt het zo goed als droog vanaf het noordoosten, met enkele tijdelijke opklaringen en vorming van nevel of mist die kan aanvriezen. De temperatuur zakt naar waarden tussen -5 graden in de Hoge Ardennen en +1 graad aan zee. Het is dan overal dus uitkijken voor gladheid door rijm- of ijsplekken. De wind wordt zwak uit veranderlijke richtingen. Aan zee is de wind nog enige tijd vrij krachtig uit noordelijke richtingen.

Morgen droog

Morgen wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Aan de kust en in het oosten van het land zijn enkele buien mogelijk, in de Ardennen onder de vorm van sneeuw. Het blijft relatief koud met maxima tussen -1 en +1 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen +1 en +5 graden elders. 's Nachts gaat het vrijwel overal vriezen. De wind waait overwegend zwak uit het noordoosten.

Zaterdag blijft het overwegend droog en wisselend tot zwaarbewolkt met maxima van -2 graden in Hoog-België tot +3 graden aan de kust. Tegen de avond kan er wat lichte regen vallen aan de kust.

Zondag trekt een regenzone vanaf het noordwesten over het land en wordt het zachter. 's Ochtends kan de regen in de Ardennen nog voorafgegaan worden door sneeuw. De temperaturen stijgen uiteindelijk tussen 3 en 10 graden.

Begin volgende week is het meestal droog en wisselend bewolkt. De kans op een bui is klein en de maxima liggen tussen 3 en 10 graden.

Meer over Ardennen

weer

Samber

KMI

Midden-België