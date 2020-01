Fijnstofconcentraties in de lucht gedaald mvdb

24 januari 2020

17u12

Bron: Belga 0 Weernieuws De fijnstofconcentraties in de lucht liggen vrijdag lager dan donderdag. De drempelwaarde om de bevolking te informeren wordt niet meer bereikt. De informatiefase die sinds gisteren van kracht was, wordt afgeblazen, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) deze namiddag.

Die kentering ten goede komt eerder dan voorspeld. Er staat vandaag iets meer wind.

De 24-uurgemiddelde PM2.5 concentraties bedroeg om 15 uur 26 microgram per kubieke meter in Vlaanderen en 19 microgram per kubieke meter in het Brussels gewest. Vandaag lag de gemiddelde PM2.5 concentratie in Vlaanderen hoger dan 35 µg/m³, de drempel die de drie gewesten hanteren voor het informeren van de bevolking.



"De fijnstofconcentraties halen lagere waarden", zegt Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij: 26 µg/m³ voor Vlaanderen, maar lokaal worden nog hogere waarden opgetekend, onder meer rond Antwerpen in Doel (32 µg/m³), Hoevenen en Kallo (31) of in Menen en Moerkerke (30) in West-Vlaanderen. De oproep tot de bevolking om geen hout te stoken in haarden of kachels als bijverwarming, wordt vandaag niet herhaald.



Omdat de meteorologische omstandigheden gunstig evolueren (gradueel meer wind), worden ook de volgende dagen geen overschrijdingen meer verwacht van de informatiedrempel voor fijn stof.

Lees ook: Vlaamse overheid roept op om geen hout te stoken wegens hoge fijnstofconcentraties