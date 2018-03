Fijnstofconcentraties flink gedaald, avond wordt nat en temperaturen stijgen tot 11 graden LVA sam

04 maart 2018

17u00

Bron: Belga 3 Weernieuws De fijnstofconcentraties zijn de jongste uren gevoelig gedaald, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). We sluiten de week af met opklaringen, behalve in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen. Daar waren de lage wolken en de lokale mist een groot deel van de zondag hardnekkig.

Omdat de meteorologische omstandigheden gunstiger zijn door de aanvoer van meer maritieme zuivere lucht, worden vandaag en de volgende dagen geen overschrijdingen meer verwacht van de informatiedrempel voor fijn stof. Sinds zaterdag 3 maart was een informatiefase van kracht, waarbij de Vlaamse Milieumaatschappij adviseerde om geen hout te stoken in haarden of kachels. Die fase is dus beëindigd.

Na de middag was het overal snel zwaarbewolkt tot betrokken. Vanaf de kust en het zuidwesten trokken regen en buien over het land, en enkel in de provincie Limburg bleef het nog langer droog. De maxima liggen tussen 7 graden op het Ardense reliëf en 13 graden in de Kempen. De wind waait zwak of matig uit zuid tot zuidoost, ruimend naar zuidzuidwest in de kustregio, meldt het KMI.

Vanavond krijgen we nog regen of buien, maar vannacht wordt het snel droog met in sommige streken zelfs opklaringen. Maar vervolgens verschijnt weer veel lage bewolking, en in de zuidoostelijke helft van het land blijft het trouwens zwaarbewolkt. De lage bewolking kan op het reliëf de zichtbaarheid beperken. Waar er toch opklaringen aanwezig blijven, kan het kwik dalen tot rond +1. Elders liggen de minima in de buurt van +3 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, krimpend naar het zuiden.

Maandag blijft het droog. Aanvankelijk zijn er lokale opklaringen, maar in vele streken hangen ook lage wolken met in de Ardennen kans op mist. Later overdag wisselen zon en wolken elkaar af. De maxima liggen rond 4 graden in de Hoge Venen en tussen 9 en 11 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig uit zuid, krimpend naar zuidoost.

Dinsdag en woensdag wordt het wisselend bewolkt met soms buien. 's Ochtends en 's avonds kunnen de buien een winters karakter krijgen en in de Ardennen kan lokaal wat sneeuw vallen. De maxima liggen rond 5 of 6 graden in Hoog-België en tussen 8 en 10 graden in Laag-België. De wind waait dinsdag zwak tot matig en woensdag matig uit zuidelijke richtingen.

