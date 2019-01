Fietsen in de sneeuw? Vermijd valpartijen met deze 7 tips kg

Bron: Fietsersbond.be 0 Weernieuws Niet alleen automobilisten passen best hun rijgedrag aan in de sneeuw, ook als fietser kan je enkele maatregelen nemen om te vermijden dat je valt op gladde wegen. Hier zijn zeven tips om recht te blijven in winterse weersomstandigheden.

Volgens de Belgische Fietsersbond, de onafhankelijke ledenvereniging die het opneemt voor de fietsers in ons land, kan je je fietsgewoonten best aanpassen als het vriest. De organisatie geeft op hun website enkele tips mee.

Pas je bandenspanning aan

In normale weersomstandigheden pomp je je banden best op tot minstens 4 bar. Maar wanneer het sneeuwt, kan je best je bandenspanning wat verlagen. Dat verhoogt de grip van je banden. Ook kan je overwegen om winterbanden met spikes aan te schaffen voor je fiets, maar dat is eigenlijk enkel aan te raden als je regelmatig door sneeuw moet rijden.

Zet je zadel lager

Als het echt glad is op de weg, kan je ook je zadel wat lager zetten. Dat zorgt ervoor dat je zwaartepunt op de fiets lager komt te liggen. Zo zit je stabieler en heb je minder kans om te vallen. Je kan je voeten ook sneller op de grond zetten als je dreigt te slippen. Nog een tip voor meer stabiliteit: laad je spullen in in fietstassen aan beide kanten, in plaats van in een rugzak.

Fiets aan een rustig tempo

Misschien wel de belangrijkste tip: fiets niet te snel op gladde wegen. Zorg dat je op tijd vertrekt en houd een rustig tempo aan. Zo vermijd je ook dat je te vaak moet remmen, wat ervoor kan zorgen dat je slipt.

Gebruik altijd beide remmen

Gebruik altijd beide remmen, en nooit enkel je voorrem, als je rijdt in winterweer. Probeer ook om niet te bruusk te remmen om te vermijden dat je begint te glijden.

Kies de juiste versnelling

Je kan beter een iets hogere versnelling gebruiken tijdens het fietsen in sneeuw. Maar een te kleine versnelling is ook geen goed idee, waarschuwt de Fietserbond. “Als de versnelling te klein is, trap je door. Bij een te grote versnelling moet je te veel kracht zetten, wat kan zorgen voor mogelijke slippartijen.”

Gebruik rijbaan als fietspad niet mogelijk is

Als het fietspad echt niet berijdbaar is, dan mag je als fietser de rijbaan gebruiken. Zorg er dan wel voor dat je goed zichtbaar bent, door een fluohesje te dragen, bijvoorbeeld. Pas ook op voor de geverfde wegmarkeringen en vermijd de sporen van autobanden. Die kunnen extra glad zijn.

Vermijd “niet-dringende verplaatsingen”

Als je het winterweer niet moet trotseren, blijf je best binnen. Dat wordt altijd aangeraden aan automobilisten, maar geldt net zo goed voor fietsers. Logisch ook: de beste manier om valpartijen te vermijden blijft natuurlijk om gewoonweg niet de baan op te gaan.

