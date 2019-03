Felle rukwinden tot 100 km/u razen over ons land: meer dan 100 meldingen over schade in Limburg Noodnummer 1722 actief voor niet-dringende hulp HR LVA HA

04 maart 2019

11u15

Bron: KMI, Belga 196 Weernieuws Het lenteweer van vorige week lijkt helemaal verdwenen. Het is vandaag wisselvallig met regen of felle buien, en veel wind met rukwinden van 70 tot lokaal 100 kilometer per uur, al is die inmiddels sterk afgezwakt. In Limburg liepen meer dan 100 meldingen binnen over schade. De zon zien we niet meteen terug. Het wordt deze week grijs en regenachtig met maxima rond 10 graden.

Door de hevige rukwinden werd ‘code geel’ uitgeroepen voor heel het land. Sinds 11 uur is de waarschuwing niet meer van kracht in Limburg. In de andere Vlaamse provincies werd ‘code geel’ eerder deze voormiddag al opgeheven.

Schade in Limburg

De Limburgse brandweerkorpsen hebben sinds vanmorgen meer dan honderd oproepen binnengekregen over schade. Tientallen bomen denderden over de rijbaan of kwamen in elektriciteitskabels terecht. In Zepperen bij Sint-Truiden zag een buurtbewoner plots een serre in zijn tuin neerdwarrelen.

Schade in Leuven

Ook in Leuven had de brandweer afgelopen nacht en vanochtend de handen vol.

In de Amerikalaan, in het centrum van Leuven, kwam een boom terecht op een auto die weggetakeld diende te worden. Ook op de Oude Aarschotsesteenweg kwam een boom op de weg terecht. Daar raakten enkel elektriciteitsleidingen beschadigd. In de Paul Lebrunstraat waaiden enkele hekkens van een bouwwerf de straat op en in de Plattelostraat (Kessel-Lo) kwam een paneel van een scoutslokaal los. In Wilsele werd het Lijnloperspad een tijdlang versperd door een weggewaaide trampoline.

Hinder op het spoor

Het spoorverkeer in Brussel en Limburg ondervond eveneens hinder door de felle rukwinden. Tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Schuman werd een zeil in een bovenleiding geblazen. Verschillende treinen liepen daardoor vertraging op. Ook in Ternat raakte het treinverkeer verstoord nadat een golfplaat op de sporen was terechtgekomen. Tussen Hasselt en Mol konden er een tijdlang geen treinen rijden door omgewaaide bomen.

Bossen en parken

Het Ter Kamerenbos in Brussel is sinds gisterenavond 21 uur afgesloten door de voorspelde rukwinden. Automobilisten moeten rekening houden met vertraagd verkeer op de Terhulpse- en Waterloosesteenweg.

De parken en bossen in Brussel zullen wellicht tot 14 uur dicht blijven, maar dat tijdstip kan nog veranderen. Aan de parken die niet afgesloten kunnen worden, worden er waarschuwingsberichten uitgehangen. Leefmilieu Brussel raadt aan om de omgeving van parken en bossen te vermijden en op een veilige afstand te blijven van bomen.

Noodnummer 1722

Binnenlandse Zaken activeerde vannacht om 3 uur het nummer 1722 voor alle niet-dringende vragen om hulp van de brandweer. Zo blijven de nummers 112 en 101 vrij voor echte noodgevallen en dringende vragen om hulp.

In de loop van vandaag gaat het minder hard waaien, al kunnen er nog rukwinden tot rond 50 kilometer per uur opduiken. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Ardense Hoogten en 10 graden in het westen van het land. Pas in de namiddag wordt het tijdelijk droger vanaf het westen.

Komende nacht wordt het opnieuw wisselvallig met buien vanuit Frankrijk, mogelijk met een donderslag. Op de Ardense hoogten kunnen de buien winters van karakter worden. De minima liggen tussen 0 of 1 graad in de Hoge Ardennen en 5 graden in Vlaanderen.

Morgen blijft het wisselend bewolkt met enkele buien die gepaard kunnen gaan met wat korrelhagel en een paar donderslagen. In het zuidoosten kunnen de buien ‘s ochtends een winters karakter hebben. De maxima schommelen tussen de 5 en 10 graden. De wind waait matig of vrij krachtig uit het zuidwesten, met rukwinden tussen 50 en 60 kilometer per uur.

De rest van de week blijft het grijs en regenachtig.

