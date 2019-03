Felle rukwinden tot 100 km/u razen over ons land: KMI waarschuwt met ‘code geel’ tot 11 uur Noodnummer 1722 actief voor niet-dringende hulp HR LVA HA

04 maart 2019

08u00

Bron: KMI, Belga 196 Weernieuws Het lenteweer van vorige week lijkt helemaal verdwenen. Het is vandaag wisselvallig met regen of felle buien, en veel wind met rukwinden van 70 tot lokaal 100 kilometer per uur. Ook de rest van de week wordt grijs en regenachtig met maxima rond 10 graden.

Door de hevige wind is ‘code geel’ nog tot 11 uur van kracht, waarschuwt het KMI. “Er wordt veel wind verwacht waarbij plaatselijke overlast of schade mogelijk is en het verkeer enige hinder kan ondervinden. Wees waakzaam”, klinkt het.

Binnenlandse Zaken activeerde vannacht om 3 uur het nummer 1722 voor alle niet-dringende vragen om hulp van de brandweer. Zo blijven de nummers 112 en 101 vrij voor echte noodgevallen en dringende vragen om hulp. De waarschuwing met ‘code geel’ geldt voor alle provincies in Vlaanderen, Brussel én Wallonië.

Trein- en verkeershinder

De windstoten veroorzaakten vanochtend op verschillende plaatsen problemen op de weg en op het spoor. In Leuven moest de brandweer vanochtend uitrukken om omgewaaide bomen te ruimen. Op de E314 raakte ter hoogte van Park Midden-Limburg een rijstrook versperd door een omgevallen boom.

Tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Schuman werd een zeil in een bovenleiding geblazen. Verschillende treinen liepen daardoor vertragingen op. Ook in Ternat ondervond het treinverkeer hinder doordat een golfplaat op de sporen belandde. Beide obstakels zijn inmiddels verwijderd en het treinverkeer verloopt er opnieuw normaal.

Ter Kamerenbos in Brussel is sinds gisterenavond 21 uur dicht door de weersomstandigheden, zo liet de politie van de zone Brussel-hoofdstad-Elsene op Twitter weten. Als er zich geen incidenten voordoen, zullen het park en bos in de late voormiddag weer opengaan.

In de loop van vandaag gaat de wind minder hard waaien, en waait het matig tot vrij krachtig met rukwinden tot rond 50 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Ardense Hoogten en 10 graden in het westen van het land. Pas in de namiddag wordt het tijdelijk droger vanaf het westen.

Komende nacht wordt het opnieuw wisselvallig met buien vanuit Frankrijk, mogelijk met een donderslag. Op de Ardense hoogten kunnen de buien winters van karakter worden. De minima liggen tussen 0 of 1 graad in de Hoge Ardennen en 5 graden in Vlaanderen.

Morgen blijft het wisselend bewolkt met enkele buien die gepaard kunnen gaan met wat korrelhagel en een paar donderslagen. In het zuidoosten kunnen de buien ‘s ochtends een winters karakter hebben. De maxima schommelen tussen de 5 en 10 graden. De wind waait matig of vrij krachtig uit het zuidwesten, met rukwinden tussen 50 en 60 kilometer per uur.

De rest van de week blijft het grijs en regenachtig.

