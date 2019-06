Felle rukwinden op komst: KMI waarschuwt met code geel kg

06 juni 2019

21u48

Bron: Belga 38 Weernieuws Vanuit Frankrijk trekt morgennamiddag een koufront over ons land. Daarbij neemt de wind gevoelig toe. Bij de passage van de storing zijn rukwinden mogelijk tussen 70 en 80 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

Ook daarna blijft het nog lang stevig waaien. Na een wat rustigere periode, is er overmorgen opnieuw kans op windstoten tot 80 kilometer per uur. Pas zaterdagnamiddag zou het rustiger worden.



Tussen vrijdag 16 uur en zaterdag omstreeks 18 uur geldt weercode geel in alle provincies.

