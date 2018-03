Felle regenbuien en zelfs kans op onweer, maar daarna klaart het op jv

11 maart 2018

06u43

Bron: belga 23 Weernieuws Een actieve storing heerst vandaag lange tijd over het land. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen en is er ook kans op onweer. In de namiddag stijgt de kans op opklaringen en zouden er meer droge momenten zijn. De temperaturen blijven zacht voor de tijd van het jaar, met waarden tussen 10 graden in de Hoge Venen en lokaal 16 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig uit het zuidwesten, zo meldt het KMI.

Vanavond en vannacht daalt de buienkans geleidelijk en wordt het wisselend bewolkt en droog. De minima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden in het centrum.

Morgeng begint nog droog met enkele opklaringen, maar al snel wordt het overal zwaarbewolkt en bereikt een actieve regenzone ons land. De maxima liggen tussen 7 en 8 graden in de Ardennen en rond 12 graden in Laag- en Midden-België. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 of 60 kilometer per uur.

Ook dinsdag blijft het meestal zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. In de loop van de namiddag wordt het vanaf het westen droger. De temperaturen stijgen tot 7 graden in het centrum van het land.

Woensdag en donderdag zou het droger worden, met meer opklaringen. De maxima zouden dan stijgen naar 10 graden en meer.