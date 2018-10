Felle overstromingen op Sicilië na hevige regenval Jolien Lelièvre

05 oktober 2018

08u36

Bron: VTM NIEUWS

In Catania, in het oosten van het Italiaanse eiland Sicilië, zijn er zware overstromingen door de hevige regenval van de afgelopen dagen. Op videobeelden is te zien hoe het water fel door de straten van de kuststad gutst. Volgens lokale media wordt ook de komende dagen nog slecht weer verwacht. Scholen blijven vandaag gesloten.