Felle onweersbuien trekken over oosten van het land, wateroverlast en modderstromen mogelijk TTR JV

01 juni 2018

06u58

Bron: Belga, NoodweerBenelux 99 Weernieuws Deze ochtend trekken vanuit Duitsland enkele pittige onweders de Benelux binnen. Op dit moment is dat onder meer het geval in Luik en Limburg waar er lokaal veel regen en onweer wordt gesignaleerd. Dat bericht weerdienst NoodweerBenelux. Volgens weerman David Dehenauw kunnen de onweersbuien lokaal zeer fel zijn, met wateroverlast en modderstromen als gevolg.

Wisselend tot zwaarbewolkt, regen- en onweersbuien in de O- en Z-helft, lokaal fel met kans op hagel, wateroverlast of modderstromen, droger in het W/NW, 18-23 graden, 2-4 Bft uit W-sector David Dehenauw(@ DDehenauw) link

"Het gaat deze ochtend om een complex aan onweersbuien dat België binnenkomt. Dat gaat meestal gepaard met veel neerslag en bliksem. De regio's die gevoelig zijn voor dit onweer vandaag zijn provincies Luik, Limburg en Antwerpen. Later vandaag schuiven de onweders door naar Nederland", aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

Felle regenbuien hebben gisteravond al heel wat wateroverlast veroorzaakt in het stadscentrum van Luik. De brandweer telde een dertigtal tussenkomsten, hoofdzakelijk voor ondergelopen kelders. Pas tegen 6 uur vanochtend keerden de laatste ploegen terug naar de kazerne.

Vooral de gemeente Ans en de stad Luik bleven niet gespaard. De overvloedige regenval veroorzaakte overstromingen, bij zowel particulieren als op het openbaar domein. De zone tussen de Place Cathédrale en het Îlot Saint-Michel stond blank. "De kelders en het gelijkvloers van de Quick stonden volledig onder", aldus de brandweer.

Ook vanochtend hebben de provincies Luik en Limburg het al zwaar te verduren gehad. De brandweer kreeg er verschillende oproepen voor wateroverlast. Op de Markt in Maaseik is de bliksem ingeslagen op een bankgebouw, meldt VRT NWS. Even was er rookontwikkeling onder het dak, maar de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Ook in Kortessem en Gingelom is de bliksem ingeslagen. In Diets-Heur bij Tongeren is er wateroverlast en zijn er modderstromen.

Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies blijft nog minstens tot zaterdagmiddag actief, ook al geldt er geen code oranje van het KMI. De weerdienst gaf vanochtend nog code oranje voor enkele provincies, maar inmiddels is dat afgezwakt tot code geel. Normaal wordt het nummer 1722 dan niet meer geactiveerd, maar omdat er kans blijft op plaatselijke onweders is beslist om het nummer toch langer actief te houden.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vraagt om voor niet-dringende brandweerinterventies het nummer 1722 te bellen en enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand in (levens)gevaar is. Deze week kreeg het niet-dringende nummer al 1.348 oproepen over het onweer. De meeste kwamen uit Antwerpen.

Vanavond vallen er vooral in de oostelijke helft van het land nog enige tijd regen- en onweersbuien. Later vannacht wordt het dan overal droog maar trekt de hemel mogelijk op de meeste plaatsen dicht met laaghangende bewolking. De minima liggen tussen 12 en 15 graden.

Morgen krijgen we, na het optrekken van het ochtendgrijs, wolkenvelden en mooie opklaringen. In de namiddag neemt de kans op een buitje toe, maar in veel streken blijft het gewoon droog. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

Zondagvoormiddag is het overwegend droog met zon. In de namiddag en 's avonds neemt in het binnenland de kans op enkele buitjes toe. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum.

Van maandag tot donderdag blijft het licht wisselvallig en wisselen (soms brede) opklaringen en wolkenvelden af. Soms kan er al eens een bui vallen maar het is meestal droog. De kans op onweerachtige buien lijkt het grootst in de zuidelijke helft van het land. De maxima in het centrum liggen aanvankelijk rond 24 graden, maar stijgen tegen midden volgende week richting 26 of 27 graden.