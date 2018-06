Felle onweders trekken over het land: code oranje, kans op hagel en wateroverlast NOODNUMMER 1722 GEACTIVEERD HA

07 juni 2018

06u44

Bron: Belga 858 Weernieuws Het KMI waarschuwt voor zeer wisselvallig weer vandaag met in verschillende delen van het land onweersbuien. D e neerslaghoeveelheden zullen regio per regio sterk verschillen, maar plaatselijk komt het mogelijk tot wateroverlast. Er is ook kans op hagel. Het speciale noodnummer 1722 is opnieuw geactiveerd.

Op #donderdag stijgen de kansen op #onweersbuien vanuit het ZO van de Benelux. Vooral het centrum en het oosten moeten rekening houden met enkele stevige onweders die op korte tijd veel #regen kunnen veroorzaken en dus ook #wateroverlast. Kans op #hagel is aanwezig, doch beperkt. pic.twitter.com/fVJUD8ZLhl NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Het blijft warm vandaag met maxima van 22 tot 28 graden. Aan de kust zakt het kwik tot 19 of 20 graden. Vanavond en komende nacht blijft de kans op enkele lokale onweersbuien bestaan. Het wordt half- tot zwaarbewolkt met vorming van nevel en laaghangende bewolking. De minima liggen tussen 13 en 18 graden, bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Code geel en oranje

Behalve voor de kust, waar het KMI code geel hanteert, geldt voor de andere provincies code oranje. Brussel, Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen tekenen vanaf 10 uur tot rond 23 uur oranje. In de Waalse provincies is er vandaag langer kans op hevige onweders met intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen.

"De lokale, maar stevige onweersbuien gaan zich ontwikkelen tussen het middaguur en de avondperiode. Doordat ze zich traag voortbewegen van locatie kunnen ze ook wateroverlast veroorzaken. Volgens de meest recente weermodellen zou ook het westen van België geviseerd worden", aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Noodnummer

Door het onweer heeft de FOD Binnenlandse Zaken het speciale noodnummer 1722 opnieuw geactiveerd. Dat moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten. Binnenlandse Zaken vraagt om enkel naar 112 te bellen als iemand (mogelijk) in levensgevaar verkeert.

De weermodellen voorspellen nog tot na het weekend onweersbuien, die lokaal erg intens kunnen zijn.

Morgen trekken opnieuw pittige buien en onweders vanaf het zuidoosten over ons land. Er is kans op hagel en overvloedige neerslag. In het westen is het in de voormiddag waarschijnlijk nog vrij zonnig. De kust blijft mogelijk bespaard van het onweer. Het wordt zwoel met in het centrum maxima rond 27 graden en in de Kempen 28 of 29 graden. Aan zee waait de wind matig uit het noordnoordoosten, waardoor het er koeler blijft.

Zaterdag wordt het warm met veel zon. Geleidelijk verschijnen er meer stapelwolken en komen er buien tot ontwikkeling. Deze kunnen lokaal intens zijn met onweer. Het kwik stijgt tot rond 26 of 27 graden in het centrum. Aan de kust blijft het koeler door een wind uit zee.

Ook zondag en maandag krijgen we te maken met fikse onweders die vanuit Frankrijk over ons land zullen trekken. Het noodweer kan gepaard gaan met hagel, forse windstoten en overvloedige neerslag. De temperatuur stijgt tot rond 26 graden op zondag en nog 21 graden op maandag.

Dinsdag is het vaak bewolkt met perioden van regen en buien. Hier en daar is nog onweer mogelijk. De maxima schommelen rond 20 à 21 graden in het centrum van het land.

