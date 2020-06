Fel onweer op komst met “kans op lokaal veel regen en hagelbollen van 3 cm”: noodnummer 1722 geactiveerd AW TTR

26 juni 2020

06u28

Bron: Belga, Noodweerbenelux 1512 Weernieuws De dag begint zonnig met geleidelijk meer hoge bewolking vanaf het zuidwesten. In de loop van de dag bollen ook stapelwolken op die hier en daar kunnen uitgroeien tot felle regen- en onweersbuien. Daarbij is er kans op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Vanaf 14 uur geldt code geel, en dat zal later mogelijk opgeschaald worden naar code oranje. Het noodnummer 1722 voor storm of wateroverlast werd inmiddels geactiveerd.



“Deze ochtend zijn er al onweersbuien mogelijk, voornamelijk langs de Franse grens en ook in het westen van het land”, zegt onze weerman Frank Duboccage. “Ik zie dat het heel onstabiel is. Er zullen redelijk makkelijk onweersbuien ontstaan. Eerst dus de Franse grens en het westen, dan stilaan zullen ze opschuiven naar het centrum. Vervolgens zal het heel traag gaan richting het noordoosten van het land gaan. Daar mogen we in de late namiddag onweersbuien verwachten. Met andere woorden richting provincie Antwerpen en provincie Limburg, misschien zelfs pas ‘s avonds. Dus de onweersbuien trekken van zuidwesten richting het noordoosten over ons land”.

In het westen kan het plaatselijk al vroeger onweren. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Duboccage verduidelijkt dat het hevige onweersbuien kunnen zijn. “Het kunnen felle buien zijn met kans op veel regen op korte tijd. Hagel is ook niet uitgesloten en tijdens de passage van de buien zijn er ook felle windstoten mogelijk.

Door de tropische hitte is er veel instabiliteit in de atmosfeer aanwezig. Elke onweersbui heeft ook de kracht om hagel te produceren. “Het is niet mogelijk om te zeggen waar de bui met hagel zal ontstaan, weermodellen geven een groot deel van België een stevige kans met een lichte voorkeur voor Wallonië. Indien het tot hagel komt bij onweer moeten we rekening houden met 1 à 3 centimeter”, besluit NoodweerBenelux.

Mogelijk code oranje

Ook het KMI waarschuwt voor hevige onweersbuien. Vanaf 14 uur geldt code geel over het hele land, en mogelijk wordt er later op de dag code oranje uitgeroepen. “Aangezien sommige weermodellen suggereren dat er lokaal meer dan 30 liter per vierkante meter kan vallen op een uur tijd en dat er een kans bestaat op hagelstenen van om en bij 3 cm, is het mogelijk dat vrijdag de onweerswaarschuwing opgeschaald wordt naar oranje”, aldus het KMI.

‘s Avonds zal het vanuit het zuiden rustiger worden, waarbij de onweerskans opschuift naar Nederland. Maar in het tweede deel van de nacht nadert alweer een nieuwe onweerslijn onze omgeving. Volgens NoodweerBenelux is die vooral bestemd voor het zuidoosten tot oosten van België. Elders blijft de kans op onweer beperkt tot lokale exemplaren. “Deze onweerscellen kunnen nog steeds pittig zijn met kans op veel regen, hagel en windstoten. Morgen zal de weersituatie pas stabiliseren."

Je kan het onweer op de voet volgen via deze handige onweerradar.

UPdate #onweer (10:30): Het begint te borrelen ten westen van de Belgische kust en over de Frans-Belgische grens. Een stevige onweersbui is in no-time ontstaan nabij #arras. Volg de #bliksem live via deze tool: https://t.co/rD78aMO00E pic.twitter.com/3eMGJRNHCp NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Wat met de rest van de week?

Morgen wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Er is nog kans op plaatselijke onweersbuien. In de namiddag wordt het vanaf het westen grotendeels droog en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt nog zo'n 24 graden in het centrum van het land.

Zondag trekt een nieuwe storing vanaf het zuidoosten door het land. Hiermee gepaard gaand neemt de bewolking toe en krijgen we vooral in de namiddag over de oostelijke landshelft wat regen of (onweers)buien. Elders wordt het wisselend bewolkt en blijft het overwegend droog, al is een lokaal buitje niet uitgesloten. Het wordt koeler met maxima rond 20 graden in het centrum en er staat een goed voelbare zuidwestenwind.

Begin volgende week blijft het wisselvallig met soms wat regen en maxima rond 20 graden.

