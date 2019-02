Februarizon breekt records, maar lente is nog niet in het land “Vorig jaar was het nu berekoud. Alles kan nog.” Nina Dillen

25 februari 2019

17u27 0 Weernieuws Officieel is het nog winter, maar de drukbevolkte terrasjes in de warme februarizon doen anders vermoeden. Vandaag s neuvelt mogelijk voor de derde keer een dagrecord qua temperatuur. Toch is het te vroeg om de winterjas op zolder te leggen. “Vanaf donderdag wordt het opnieuw frisser en regenachtig,” legt weerman David Dehenauw. “De lente is nog niet in het land.”

Waar we vorig jaar rond deze periode met mutsen en sjaals gladde wegen trotseerden, genieten we nu vrolijk van terrasjes in de warme lentezon. Met een temperatuur van 15,8°C 's middags en later zelfs 18,8°C in Ukkel werd vandaag het record gebroken van warmste februaridag ooit, sinds het begin van de metingen in 1901.

“Het is uitzonderlijk dat er zoveel dagrecords op korte tijd sneuvelen,” legt weerman David Dehenauw uit.

