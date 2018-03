Februari was extreem koud, maar ook abnormaal zonnig ep

01 maart 2018

11u48

Bron: Belga 0 Weernieuws Februari was ongewoon zonnig, maar tegelijk ook abnormaal koud en droog. De maand telde liefst 21 vorstdagen en drie winterdagen, blijkt donderdag uit het klimatologisch overzicht van KMI.

De gemiddelde maximumtemperatuur in Ukkel bedroeg afgelopen maand 4,4 graden, terwijl dat normaal 6,6 procent is. Ook bij de gemiddelde temperatuur en gemiddelde mininumtemperatuur werd van de norm afgeweken. De eerstgenoemde bedroeg 0,8 graden terwijl de norm 3,7 graden is, de laatstgenoemde -1,9 terwijl de norm 0,7 graden is.

Zonnigste februari

De maximumtemperatuur in Ukkel was met 10,8 graden normaal, maar de hoogste en laagste temperaturen waren dat niet. De hoogste Ukkelse temperatuur werd op de 15de gemeten en bedroeg 10,8 graden. De laagste temperatuur werd helemaal op het einde van de maand gemeten en bedroeg -8,7 graden.

Ondanks de barre temperaturen was er aan zonlicht geen gebrek. Februari was met 149 uren en 28 minuten zon zelfs de tweede zonnigste februari vanaf 1901. Enkel in 1975 deed de zon het die maand met 156 uur en 58 minuten beter.

Normale winter

Desondanks spreekt het KMI van een normale winter in Ukkel. De abnormaal hoge temperaturen van januari (met de hoogste absolute minimumtemperatuur sinds 1901) en de abnormaal lage waarden van februari zorgden, samen met de normale waarden van december, voor een normale seizoentemperatuur. De uitzonderlijk lage zonneschijnduur van december en januari en de zeer abnormaal hoge waarde van februari zorgden samen voor een normale waarde voor het seizoen.

Meer over Ukkel

weer

KMI