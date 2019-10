Extreme weersomstandigheden in VS: late hittegolf in centrum en oosten, sneeuw in Montana SPS

02 oktober 2019

19u38

Bron: Belga 0 Weernieuws Een nazomer van jewelste, daar krijgen ze momenteel in het oosten en het centrum van de VS mee af te rekenen. Sommige scholen moesten dicht, omdat ze niet voorzien waren op airconditioning. In Montana krijgen ze dan weer af te rekenen met sneeuw, veel vroeger dan normaal.

"De temperaturen zijn 10 tot 20 graden hoger dan gewoonlijk in deze tijd van het jaar in de regio tussen de Atlantische kust en de valleien van de Mississippi", aldus de Amerikaanse weerdienst NWS. Woensdag liep het kwik op tot meer dan 38 graden in Montgomery, Alabama, meer dan 35 graden in Washington en Atlanta en 33 graden in Little Rock, Arkansas. Ook in New York werd het nog meer dan 32 graden. Dat was niet meer voorgekomen sinds oktober 1941. In Columbius, Ohio, gingen meer dan honderd scholen dicht omdat ze geen airco hebben. Er wordt pas koeler weer verwacht vanaf vrijdag.

De hittegolf volgt op de eerste sneeuw die vorige week viel in het noordwesten van Montana. In Browning, dicht bij de grens met Canada viel 1,20 meter sneeuw tussen vrijdag en zondag. Daar werd toen de noodtoestand uitgeroepen omwille van het winterse weer.