Extreme temperatuurdaling in VS: van tropische 36 graden naar -1°C in een dag tijd

06 september 2020

14u27

De Verenigde Staten krijgen maandag te maken met een extreme weersverandering. De temperatuur zal er op 24 uur tijd dalen van 36 graden naar -1 graden Celsius. "Vooral Colorado, een centraal gelegen staat van de VS, krijgt ervan langs met een razendsnelle overgang van zomerweer naar winterweer met sneeuw", aldus Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux

Zondag mag het centrale deel van de VS nog zuidelijk lucht verwachten, waardoor het op veel plaatsen ruim 30°C kan worden. Maar maandag draait de wind en zal polaire, koude lucht de VS bereiken. “Aan de achterzijde van het koufront, dat op de grens tussen de warme en koude lucht ligt, dalen de temperaturen 30 tot lokaal 40 graden op 24 uur tijd”, zo meldt NoodweerBenelux. De temperaturen kelderen dan volledig, met vorst en sneeuw als gevolg. Al zullen die winterse temperaturen maar van korte duur zijn, want woensdag en de dagen daarna draait de wind weer en wordt het opnieuw zomers.

De Verenigde Staten worden wel vaker getroffen door extreme temperaturen en schommelingen. Als de wind op korte tijd van zuid naar noord draait, kan er op enkele uren tijd een verandering optreden van tientallen graden. Zulke omslagen zijn in Europa eerder zeldzaam door de nabijheid van de Middellandse Zee en Atlantische Oceaan. De buffers die zeeën en oceanen vormen tegen extreme temperaturen zijn niet aanwezig in het centrale deel van de VS.

In 1 dag van zomer naar winter? 🤔 In de hoofdstad van de staat Colorado (USA) kan het! Een spectaculaire temperatuurdaling van bijna 40 graden doet zich daar volgende week voor op minder dan 24 uur tijd 🔥

Welke prefereer jij? 👇

Welke prefereer jij? 👇 pic.twitter.com/aOMubLMjWt NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link