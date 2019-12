Extreme hittegolf op weg naar Australië met temperaturen tot mogelijk 50 graden HAA

13 december 2019

21u19

De weermodellen bereken na het weekend een extreme hittegolf in het zuiden en zuidoosten van Australië. Mogelijk stijgen de temperaturen dan zelfs tot 50 graden in de schaduw. "De hoogste temperatuur ooit gemeten in het land (50,7 graden) komt in de buurt", zegt weerexpert Lander Van Tricht van NoodweerBenelux

Al enkele dagen op rij bereken de weermodellen vanaf zondag zeer hoge temperaturen in het zuidoosten van Australië. Onder invloed van een hogedrukgebied kan de droge bodem optimaal opwarmen. Vanaf zondag stijgen de temperaturen in het zuiden en zuidoosten dagelijks tot 40 graden en meer. Woensdag en vooral ook donderdag kan het kwik tot 45 graden, en zelfs 50 graden klimmen. Gevaarlijk hoge temperaturen voor mens, dier en natuur.

Wordt het record verbroken?

De hoogste temperatuur ooit gemeten in Australië bedraagt 50,7 graden. Dat record werd gevestigd in 1960. Hoewel dergelijke temperaturen voorlopig nog niet op de weerkaarten staan, is het mogelijk dat deze hittegolf nog iets feller uitpakt. In dat geval kan het record uit 1960 zeker en vast verbroken worden. “De combinatie tussen de hitte en de droogte zal het risico op bosbranden alleen maar doen toenemen. Iets dat we de laatste jaren steeds vaker zien in de regio”, besluit Van Tricht.



Australië wordt elk jaar geteisterd door bosbranden, maar dit jaar zijn die opvallend vroeg begonnen en krijgt de brandweer ze niet onder controle. Zo woeden er in de zuidoostelijke deelstaat New South Wales al een maand verschillende natuurbranden. Als gevolg is de hoofdstad Sydney gehuld in een dikke rook.

