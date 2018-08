Extreme hitte is (even) voorbij: tot 27 graden met veel wind kg

08 augustus 2018

06u53

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze ochtend is het bewolkt met vooral in het oosten van het land nog enkele buien. Later wordt het droog en krijgen we vanaf de kust stilaan bredere opklaringen. Maxima van 22 graden aan de kust tot 27 graden in de Kempen bij een matige tot plaatselijk vrij krachtige wind uit zuidwest tot west met rukwinden tot 50 km per uur. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het droog en is het eerst licht of gedeeltelijk bewolkt. Later op de nacht neemt de bewolking stilaan toe vanuit het zuidwesten. De minima liggen tussen 12 en 16 graden bij wind die geleidelijk zwak en veranderlijk wordt.

Donderdag begint nog droog met opklaringen. Vanuit Frankrijk neemt de bewolking toe en krijgen we verspreid over het land regen en plaatselijk felle onweersbuien die kunnen gepaard gaan met zware windstoten. Er is kans op overvloedige neerslag. Het kwik kan in de opklaringen nog stijgen tot 25 graden in het centrum en 28 graden in het oosten, maar tijdens de buien wordt het gevoelig frisser.



Vrijdag wordt het halfbewolkt met vooral in het noordwesten nog kans op een buitje. Het wordt frisser met nog maxima tussen 18 en 21 graden.

Blijft overwegend droog

Zaterdag zijn er eerst brede opklaringen, gevolgd door meer bewolking vanuit het westen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het kwik klimt naar waarden tussen 21 en 24 graden.

Zondag wordt het zonnig en, dankzij een zuidelijke wind, opnieuw warm. De maxima liggen tussen 24 en 28 graden. In de loop van de dag kan de bewolking toenemen en in de avond is een buitje mogelijk, maar wellicht blijft het op de meeste plaatsen nog droog.

Begin volgende week wordt het licht wisselvallig. Opklaringen wisselen af met bewolkte perioden. Enkele buitjes zijn mogelijk, al lijken de neerslaghoeveelheden beperkt te blijven. De maxima liggen rond de normale waarden: zo'n 23 graden in het centrum.

Meer over Kempen

KMI

Maxima

Frankrijk

weer