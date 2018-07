Evenaring van hoogste temperatuur ooit in België: 38.8°C Rob Van herck

28 juli 2018

14u53

Bron: VTM NIEUWS 39 Weernieuws Gisteren is in het Limburgse Hechtel-Eksel 38.8 graden Celsius gemeten, en dat is een evenaring van het Belgisch warmterecord van 2015, toen in Luik-Monsin opgemeten.

We kunnen het nu pas definitief zeggen, omdat de klimatologische stations in ons land niet om het uur, maar dagelijks rapporteren. Het was dus even wachten op de definitieve resultaten. Maar nu kunnen we dus wel met zekerheid zeggen: het was gisteren uitzonderlijk warm.

De waarden van de KMI-klimatologische stations zijn binnen (deze rapporteren niet uurlijks maar dagelijks). De warmste plek in België was gisteren Hechtel-Eksel (Limburg) met 38,8 graden, een evenaring van het nationaal record op 2/7/2015 in Luik-Monsin. David Dehenauw(@ DDehenauw) link