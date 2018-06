Even wachten op de zon Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 5 juni Jill Peeters

04 juni 2018

Vannacht wordt het opnieuw zwaarbewolkt en ook nevelig. Het kwik daalt naar 12 of 13 graden tegen de vroege ochtend. De wind waait daarbij meestal zwak uit het noorden tot noordoosten. Tot en met woensdag blijven we grotendeels gevrijwaard van echte neerslagzones. Wel komen er soms hardnekkige lage wolkenvelden voor. Vanaf donderdag komen we onder invloed van een thermisch lagedrukgebied, waardoor de kans op onweersbuien toeneemt.

