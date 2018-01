Evacuaties wegens wateroverlast in het zuidwesten van Duitsland IB

Ganzen zwemmen door een ondergelopen straat in het dorpje Leutesdorf in Duitsland. De Rijn is er buiten haar oevers getreden. Weernieuws Zware regenval gecombineerd met dooi heeft voor overlast gezorgd in het uiterste zuidwesten van Duitsland. In het plaatsje St. Blasien in het Zwarte Woud is een straat ontruimd vanwege overstromingen en aardverschuivingen. Dat meldt de politie.

Zo'n honderd inwoners zijn in een sporthal opgevangen. De politie waarschuwt voor een mogelijke catastrofe. Voor zover bekend is niemand tot nu toe gewond geraakt. Ook in Menzenschwand even verderop is de situatie kritiek: huizen worden door aardverschuivingen bedreigd.

Reddingsdiensten zijn in groten getale aanwezig om hulp te bieden.

AFP De Rijn is ook in Keulen buiten haar oevers getreden.

AFP De Rijn nabij Rosdorf in het oosten van Duitsland.