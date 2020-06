Europese hitte komt op gang: tot 40°C in Spanje, kans op hittegolf in België Redactie

22 juni 2020

11u25

Een hogedrukgebied nestelt zich de komende dagen over West-Europa. Dat zorgt voor een transport van zeer warme lucht uit het zuiden. De combinatie met veel zonneschijn zorgt ervoor dat de temperaturen fors gaan stijgen. "Op het Iberisch schiereiland kan het vandaag en morgen meer dan 40°C worden. In België halen we vanaf woensdag tot 30°C", aldus Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux



Een in kracht toenemend hogedrukgebied schuift over Frankrijk richting Scandinavië en zorgt daarbij voor droog en zonnig weer. Depressies met regenzones blijven ver boven de Atlantische Oceaan. Aan de westkant van het hogedrukgebied wordt er de komende dagen steeds warmere lucht naar het noorden gepompt volgens NoodweerBenelux. In eerste instantie zorgt dat vooral in het zuidwesten van Europa (Spanje en Portugal) voor zeer hoge temperaturen.

Tot 42°C in Spanje en Portugal

Met een zuidenwind bereikt Afrikaanse lucht komende dagen het Iberisch Schiereiland. “Op 1500 meter hoogte klimmen de temperaturen naar 25°C waardoor het in steden zoals Sevilla en Cordoba meer dan 40°C gaat worden”, meldt Van Tricht. Tijdens het tweede deel van de week verplaatst de warmte zich meer richting het noorden. Zelfs in Scandinavië kan het dan 30°C worden in de schaduw.

Kans op een hittegolf in België

NoodweerBenelux had het vorige week reeds aangekondigd. Er was een stijgende kans op een hittegolf deze week. Daarvoor moeten de temperaturen op zijn minstens 5 dagen achter elkaar boven 25°C stijgen waarvan 3 boven 30°C. Woensdag, donderdag en vrijdag is een regionale 30°C zeker mogelijk maar of het ook 3 keer gaat lukken is nog maar de vraag. “De oostenwind zal matig waaien en dat tempert de hoogste temperaturen een beetje. Vanaf zaterdag lijkt het bovendien enkele graden frisser te worden”, besluit de weerdienst.