Europa maakt zich op voor koudste december in jaren, bij ons daalt kwik tot -7

Bron: Bloomberg, belga 0 EPA Weernieuws 2017 zal de geschiedenis ingaan als een van de warmste jaren ooit, en daar zal een erg koude decembermaand niets meer aan veranderen. Volgens meteorologen staat Europa immers voor de koudste decembermaand in jaren. Vooral de eerste helft van december wordt het kouder dan normaal voor de tijd van het jaar. Bij ons duikt het kwik vannacht al meteen tot -7 graden.

"Europa krijgt de komende weken veel koude en sneeuw te verwerken", zegt Joe D'Aleo van WeatherBell Analytics aan nieuwsagentschap Bloomberg. "Het koudefront ontwikkelt zich in het oosten van Europa en zal dan naar het centrum van het continent trekken, met uitlopers tot in het Verenigd Koninkrijk", klinkt het. In Duitsland schommelen de temperaturen nu al rond het vriespunt, terwijl het rond deze tijd van het jaar gemiddeld 3,4 graden Celsius is. In Tsjechië duiken de temperaturen zelfs onder het vriespunt.

Volgens Tyler Roys, meteoroloog aan de Pennsylvania State College, is dat alles te danken aan een hogedrukgebied boven IJsland en het noordwesten van Rusland, dat arctische koude in zuidelijke richting over Europa duwt.

Nachtvorst

Ook in ons land kelderen de temperaturen de komende dagen. Deze namiddag verwacht het KMI nog wat sneeuw in het oosten en enkele buien aan de kust. Elders blijft het meestal droog met soms enkele opklaringen. De maxima gaan van -1 tot 6 graden. Vrijdagnacht wordt het meestal droog met algemene nachtvorst, met minima van -7 tot 0 graden. Het KMI waarschuwt voor gladheid over het hele land, door de kans op aanvrienzende mistbanken en rijm- en ijsplekken.

Morgen blijft het droog met aanvankelijk op veel plaatsen zonnige perioden. In de Ardennen hangen er echter nog veel wolkenvelden. In de namiddag komen er geleidelijk meer wolkenvelden vanaf de kust. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +4 of +5 graden aan zee.

Voor de nacht van zaterdag op zondag verwacht het KMI veel wolkenvelden en soms kans op wat lichte neerslag, in de vorm van motregen of smeltende sneeuw in het westen en centrum van het land en in de vorm van lichte sneeuw ten zuiden van Samber en Maas. In het begin van de avond koelt het af met minima tussen 0 en +4 graden in het uiterste westen van het land en tussen -6 en 0 graden elders.

Zondag is het zwaarbewolkt met soms regen of motregen en in Hoog-België sneeuw. Vanaf het westen wordt het geleidelijk aan zachter. In de Ardennen valt er dan eerder smeltende sneeuw. De maxima schommelen tussen +1 en +4 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond +9 à +10 graden aan zee, en tussen +5 en +8 graden elders.

Maandag wisselen zwaarbewolkte perioden af met enkele opklaringen. Er is nog kans op een regenbui, vooral in het noorden van het land en in de Ardennen. De maxima liggen tussen 3 graden en 10 graden.

