Europa maakt zich op voor hittegolf Redactie

24 juni 2019

12u06

Bron: AP, ENEX 0

Niet alleen België verwacht deze week een hittegolf want ook in heel wat andere Europese hoofdsteden stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden. In Berlijn en Milaan stijgt het kwik tot 37 graden. Parijs verwacht zelfs een maximumtemperatuur van 40 graden en ook Madrid rondt de kaap van de 40 graden. Heel wat landen waarschuwden al voor het warme weer. Het is belangrijk om regelmatig te drinken en jezelf voldoende te verfrissen.