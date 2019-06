Europa kreunt onder verschroeiende hitte: tot 45 graden in Frankrijk, records sneuvelen op Mont Blanc en in Duitsland KVE

26 juni 2019

18u35

Bron: Die Welt, Business Insider, Le Figaro, BFM-TV, El Pais 36 Weernieuws Het is broeierig warm in grote delen van Europa. In Duitsland is vandaag al warmterecord van meer dan 70 jaar oud gebroken. Maar ook de komende dagen blijven de temperaturen gestaag oplopen. In Zuid-Frankrijk zal het kwik volgens de voorspellingen op sommige plekken zelfs 45 graden aantikken. Ook in Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland en Oost-Europa wordt het puffen door warme lucht afkomstig uit de Sahara.

In grote delen van Frankrijk is het vandaag 35 graden of meer, maar morgen wordt het nog warmer en stijgt het kwik naar 39 graden, zo voorspelt Météo France. Regio’s in Zuid-Frankrijk moeten vrijdag zelfs het hoofd proberen koel te houden bij uitzonderlijk hoge temperaturen van 42 tot 44 graden.

In Carpentras, aan de voet van de Mont Ventoux, zou het zelfs 45 graden kunnen worden. ‘s Nachts is er amper verkoeling te vinden met temperaturen die niet lager zullen zakken dan 19 à 23 graden, in sommige agglomeraties zakt het kwik overigens niet onder 25 graden. In 78 departementen geldt code oranje.

Alpen

Ook in het hooggebergte slaat de hittegolf genadeloos toe en sneuvelen heel wat warmterecords. Zo werd op de Aiguille du Midi, op 3.842m hoogte in het Massief van de Mont Blanc, vandaag liefst 6,4 graden gemeten. Dat is 1,6 graden boven het vorige record van 19 augustus 2012. De nulgradengrens situeert zich rond de 4.800m en valt ongeveer samen met de top van de Mont Blanc, het dak van (West-)Europa. Als gevolg van de hoge temperaturen smelten de gletsjers op grote hoogte aan recordtempo.

Zwitserland

Een gelijkaardig beeld in de Zwitserse Alpen, waar ook de valleien kreunen onder de hitte. Zo liep het kwik in Scuol op tot 33,3 graden, een absoluut record sinds de metingen. Scuol, in het uiterste zuidoosten van Zwitserland, ligt op zo’n 1.300m hoogte in het kanton Graubunden, niet ver van de Italiaanse grens.

Vanaf morgen wordt het in grote delen van Zwitserland meer dan 30 graden warm, met 37 graden in Genève volgens een voorspelling van Météo Suisse.

Duitsland

De hitte houdt eveneens Duitsland in zijn greep. In Brandenburg werd deze namiddag 38,6 graden gemeten, zo warm was het er nog nooit in de maand juni waardoor het record uit 1947 werd gebroken. Ook in het zuiden van het land is het heet. Maar het warmterecord van 40,3 graden dat in juli en augustus 2015 in het Beierse Kitzingen werd geregistreerd, zal naar verwachting niet sneuvelen.

Spanje

In Spanje worden morgen temperaturen van 36 tot 38 graden verwacht. “De hel is op komst”, tweette de Spaanse meteorologe Silvia Laplana. In het weekend zou het immers wel eens tot 44 graden warm kunnen worden. Recordtemperaturen worden verwacht in Zaragoza, Madrid en in Logroño, zo weet El Pais.

Portugal

In Portugal zien we een gelijkaardig beeld met temperaturen die de komende dagen boven de 35 graden - en mogelijk zelfs boven 40 graden - gaan uitkomen.

Italië

In heel Italië is het bloedheet met maximumtemperaturen tussen 32 en 38 graden en plaatselijke pieken tot 40 graden. Langs de Tyrreense kust zullen wellicht records sneuvelen. Ook in de toeristische regio Toscane worden historisch hoge temperaturen rond 40 graden voorspeld. ‘s Nachts wordt het amper koeler met temperaturen rond 25 graden.

Polen en Tsjechië

Ook Oost-Europa ontsnapt niet aan de hitte. De Tsjechische autoriteiten hebben gewaarschuwd dat het kwik morgen kan oplopen tot 37 graden, zo meldt persbureau AP. In delen van Polen zal de temperatuur schommelen tussen 35 en 40 graden - en dat is ruim tien graden hoger dan normaal.

