Europa kreunt onder hitte: weeralarmen in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland ADN

24 juli 2019

12u48

Bron: Belga, ANP 18 Weernieuws De Duitse weerkundige dienst heeft vandaag alarm geslagen omdat de temperaturen kunnen oplopen tot 40 graden Celsius in het Rijnland en het Saargebied. Ook in Frankrijk, Nederland en zelfs in Zwitserland wordt gewaarschuwd voor recordtemperaturen en de eruit volgende risico's voor de gezondheid, vooral van kwetsbare mensen, zoals kinderen, bejaarden en zieken.

Voor het eerst is er in België momenteel code rood wegens de hitte. Volgens het KMI worden vandaag en morgen “de objectieve criteria van de alarmfase bereikt” met lokale temperaturen van 39 en 40 graden. Er is bij het besluit ook rekening gehouden met de ozonwaarden in de lucht.

In Frankrijk is er op dit moment een hitte-alarm met code oranje voor zo goed als alle regio's. Ook hier wordt vlot de 40 graden bereikt en morgen misschien zelfs meer. In 2003 maakte een hittegolf bij onze zuiderburen zo'n 15.000 dodelijke slachtoffers, en dat noopt de autoriteiten in Frankrijk tot voorzichtigheid. Ze vragen waakzaam te zijn voor kwetsbare personen. Intussen wordt onderzocht of vijf recente sterfgevallen te wijten zijn aan de hittegolf.

🔶 80 dpts en #vigilanceOrange



VigiMétéoFrance(@ VigiMeteoFrance) link

Bijna heel Frankrijk had gisteren al te maken met hoge temperaturen, met uitschieters van 40 graden in het noordoosten (Nancy en Dijon) en 41 graden in het midden (Auxerre). Méteo-France verwacht morgen 37 tot 42 graden Celsius in een groot deel van het land, met mogelijk uitschieters van liefst 43 graden. Parijs zal wellicht het record van 40,4 graden uit 1947 breken.

Ook Groot-Brittannië zal morgen zijn warmste dag ooit kennen.

Tomorrow is expected to be the peak of our #heatwave. Uncertainty about just how high temps will get, but we're likely to see 36-37°C in SE England...

In Nederland is code oranje van kracht. Het hitterecord voor Nederland is vandaag na 75 jaar ook verbroken. In Gilze-Rijen werd om 14.57 uur een temperatuur van 38,8 graden gemeten. Het oude record was 38,6 graden, op 23 augustus 1944 gemeten in Warnsveld. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut verwacht dat het kwik vandaag nog verder stijgt tot boven de 39 graden.

En ook in Zwitserland is code oranje afgekondigd. Daar meldt de weerdienst dat er "een belangrijke dooi plaatsvindt in het hoge gebergte".

#Codeoranje voor extreme #hitte in het hele land,m.u.v. het Waddengebied. Vandaag 30 tot 34°C,woensdag en donderdag nog warmer. Ook in de nachten zeer warm. #Hitteplan @RIVM van kracht. #knmiwaarschuwing https://t.co/dpPyZhecVg pic.twitter.com/DoizdiQLVd KNMI(@ KNMI) link