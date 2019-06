Ernstige wateroverlast in noorden van provincie Antwerpen, rampenplan nog actief in Kalmthout TT/SVM

19 juni 2019

16u25

Bron: Belga, KMI, NoodweerBenelux 210 Weernieuws In het noorden van de provincie Antwerpen heeft het regenweer een hele avond voor ernstige wateroverlast gezorgd. Niet alleen in Kalmthout, maar ook in het nabije Kapellen werd de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. De kritieke fase is nu wel overal voorbij, klinkt het. In Antwerpen kwamen zeventig meldingen binnen, vooral uit het district Ekeren.

In Kapellen was de wateroverlast onder meer groot in deelgemeente Putte bij de Nederlandse grens. De federale politie sloot er zelfs een tijdje de landsgrens. De brandweer kreeg tientallen oproepen over ondergelopen straten en kelders.

De gemeentelijke fase van het rampenplan was er enkele uren van kracht. Op de meeste plaatsen zijn de plassen en het water ondertussen grotendeels weggetrokken. Een ambulance reed zich te pletter in de flank van een Volvo. Er vielen gelukkig geen gewonden.

In Kalmthout blijft de gemeentelijke fase van het rampenplan wel nog actief, al is de kritieke fase ook daar voorbij. De hulpdiensten blijven in grote getale op het terrein en aan automobilisten wordt gevraagd verplaatsingen te vermijden in de ondergelopen straten.

De gemeente had het zelf over een “ongeziene” wateroverlast. Alle rioleringen en bufferbekkens voor tijdelijke opvang raakten verzadigd. Verschillende auto’s reden zich ook vast. In enkele verzorgingsinstellingen werden de bewoners van het gelijkvloers naar hogere verdiepingen gebracht.

Wuustwezel werd vooral in deelgemeente Gooreind getroffen, met onder meer een ontruiming van palliatief verpleegtehuis Coda tot gevolg. Ook in Stabroek werden enkele straten die blank stonden uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Er viel 63 millimeter regen, dat is evenveel als normaal in de hele maand juni.

Aalst

In Aalst waren er problemen op de Boudewijnlaan. De nieuwe tunnel kwam er grotendeels onder water te staan. Het verkeer kon er nog wel langsrijden, maar moest dit met de nodige voorzichtigheid doen.

In Dessel sloeg de bliksem in op het dak van een woning aan de Kastelsedijk (op een steenworp van de Graspopweide; nvdr). De brandweer moest langskomen om het gat aan de voor- én de achterzijde weer dicht te maken.

In Ekeren liepen enkele straten onder water, zoals de Veltwijcklaan en het Groot Hagelkruis. “Momenteel hebben we extra ploegen op de baan, waarvan zes alleen al in Ekeren zelf”, aldus nog de brandweer. “Mensen kunnen ons bij overlast het snelst bereiken via onze e-formulieren op www.antwerpen.be.”

“Veel regen”

“De cellen zijn in staat om naast veel regen en wateroverlast ook hevige windstoten en hagel te produceren. Mensen moeten hun rijgedrag aanpassen”, waarschuwde Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux vooraf. De maxima schommelen tussen 21 graden aan de kust en 27 graden in de Kempen.

Vanmorgen kondigde het KMI nog code geel af, dat werd daarna opgeschaald naar code oranje voor de westelijke provincies West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Rond 16u30 kwamen daar ook Antwerpen en Limburg bij. Enkel de kust blijft buiten schot, rond 18 uur ging heel West-Vlaanderen terug naar code geel.

Tunnels ondergelopen

In verschillende steden, waaronder Nieuwpoort, Roeselare en Geraardsbergen, zijn de parken gesloten. In Brussel waren verschillende tunnels deze namiddag zowat een half uur gesloten omwille van de hevige regenval. De hoofdstad kreeg vanaf 16 uur de volle laag met hevige regen, hagel en windstoten. Ook in Brussel zijn de parken afgesloten.



Het warme zomerweer van de voorbije dagen werd vanmorgen al afgestraft met een spectaculair onweer boven de Antwerpse regio. Omstreeks 8.30 uur trok een bui over de stad en de rand, met veel regen op korte tijd en felle bliksems. Dat leverde wel mooie beelden op.

Shelfcloud

Vanochtend trok een zogeheten ‘shelfcloud’ over Zwevegem. Een dergelijke wolk ontstaat wanneer de warme lucht op grondniveau in contact komt met de koudere lucht van het onweer op 100 à 200 meter hoogte.

Wat brengt de rest van de week?

Vanavond verplaatsen de onweersbuien zich naar Duitsland. Vannacht wordt het droger met kans op enkele opklaringen maar vaak blijft het zwaarbewolkt. Een bui is niet uitgesloten. Nevel en lage wolken kunnen zich vormen, vooral dan in het oosten van het land. De minima liggen tussen 12 en 15 graden.

Morgen start gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met vooral in het oosten van het land kans op enkele buien. In de namiddag worden de opklaringen breder in het westen en later ook in het centrum. In het uiterste oosten kunnen er aanvankelijk nog enkele onweersbuien zich ontwikkelen. De frissere maxima schommelen tussen 17 en 22 graden. Donderdagavond en -nacht wordt het droog met brede opklaringen over het ganse land. De temperaturen dalen naar waarden tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan de kust.

Vrijdag is het wisselend bewolkt en overwegend droog met slechts kans op een lokale bui. In de namiddag ontstaan er tijdelijk meer wolken in het binnenland. We halen maxima van 17 tot 21 of 22 graden.

Zaterdag wordt het meestal droog en zijn de opklaringen vaak breed. In het zuidoosten van het land zijn er meer wolkenvelden met eventueel wat neerslag. Maxima plaatselijk tot 23 of 24 graden.

Zondag is het mooi zomerweer. Geleidelijk vergroot de kans op een (onweers)bui al lijkt de kans klein. Het wordt warmer met maxima tot 27 graden in het centrum. Aan de kust ontstaat er een noordoostelijke zeebries in de namiddag.

Maandag blijft het droog met hoge wolkensluiers en lijkt het zeer warm te worden met maxima tot 31 graden. Op het einde van de dag neemt de kans op een (onweers)bui in het westen wat toe.

