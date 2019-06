Enorme ravage en één dode bij zwaar onweer in Franse Auvergne-Rhône-Alpes HR

16 juni 2019

13u55

Bron: Belga 1 Weernieuws De ravage na de zware onweders van zaterdag in de regio Franse Auvergne-Rhône-Alpes is enorm. “Dit is een catastrofe. Ik heb dit nog zelden of nooit gezien", verklaarde de Franse minister van Landbouw Didier Guillaume vandaag.

De regio werd zaterdag getroffen door hevig noodweer, een dag met regen, hagel en felle windvlagen. Op een camping in Tanninges (Haute-Savoie) overleed een 51-jarige Duitse toerist. De man werd omstreeks 17 uur verpletterd door een boom die op campingcar viel.

In Romans-sur-Isère (Drôme) zorgde een kwartier hagel voor grote overlast. Hagelstenen zo groot als tennisballen veroorzaakte zware schade aan gebouwen in heel de stad en de stroomvoorziening.

Negen Franse departementen werden zwaar getroffen: de Haute-Savoie, Drôme, Ain, Ardèche, Isère, Loire, Haute-Loire, Rhône en Savoie. “De situatie is dramatisch. Op het vlak van landbouw zijn de Drôme en Isère het zwaarst getroffen”, zei Guillaume zondag nadat hij een bezoek bracht aan een getroffen landbouwbedrijf in Romans-sur-Isere. Volgens de minister is 80 tot 100 procent van de gewassen verloren.

Guillaume benadrukte zondag dat het onweer in het gebied één van de komende dagen erkend wordt als natuurramp. Hij roept alle getroffen bedrijven op om zo snel mogelijk hun verzekeringsmakelaar in te lichten.