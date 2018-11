Enorme ravage door noodweer in Italië: 20 doden, 14 miljoen (!) omgevallen bomen en ook Belgische toeristen geblokkeerd IB KG HA

03 november 2018

20u10

Bron: Belga, CNN, RTL 106 Weernieuws Hevige wind en regen hebben deze week in Italië al minstens 20 doden geëist. Ook zijn meerdere hectaren bos, vooral in het noorden van het land, met de grond gelijkgemaakt. Zo’n 14 miljoen bomen zijn omgevallen door het noodweer, melden de autoriteiten. Drie Belgen zitten al vijf dagen geblokkeerd in Arigna, een bergdorpje in de Italiaanse Alpen. “We worden aan ons lot overgelaten”, getuigen ze aan RTL.

Vooral de regio Veneto, in het noordoosten van Italië, is getroffen door de storm. Honderden bomen zijn ontworteld op berghellingen in de Dolomieten. In heel het land zijn al zo’n 14 miljoen bomen afgeknakt. Volgens Italiaanse natuurbeheerders kan het zeker een eeuw uren voordat alles weer hersteld is. Donderdag stond er zeer hevige wind. “Het is als na een aardbeving”, zegt de gouverneur van de regio, Luca Zaia. Ongeveer 160.000 inwoners zitten zonder elektriciteit.



Stroompanne

Zo ook Marie, Ann-Sophie en Julie. De Luikse vriendinnen trokken vorige week naar het Zuiden voor een deugddoende vakantie, maar die draaide volledig anders uit. Door het noodweer zitten ze al vijf dagen vast in het bergdorpje Arigna, in de Italiaanse Alpen, ten zuiden van Zwitserland.



Maandag spoelde een deel van de toegangsweg weg door hevige regenval, waardoor ze niet naar België terug kunnen. Diezelfde avond viel ook de stroom uit. “Dat heeft twee dagen geduurd. We konden niet naar de winkel en het eten dat we nog in huis hadden, konden we niet klaarmaken.”

In het dorpje zitten ongeveer veertig toeristen vast. Ze krijgen inmiddels te eten van een jeugdherberg, meldt RTL. De autoriteiten zijn gisteren begonnen met rotsen af te breken die op de weg dreigen te vallen. Rond de grondverzakking werden afsluitingen geplaatst om het verkeer erlangs te leiden, maar volgens Marie blijft het “héél erg gevaarlijk” om de plaats te passeren. “We kunnen hier niet weg.”

De landgenoten zien helikopters overvliegen, maar krijgen zelf geen hulp. Ze voelen zich in de steek gelaten door de lokale hulpdiensten.

This drone footage shows the destruction that recent severe weather has brought on forests in Italy pic.twitter.com/uX10rjHCOv CNN International(@ cnni) link

Doden

Volgens de laatste berichten zijn er in heel Italië al zeker twintig dodelijke slachtoffers gevallen. Het ministerie spreekt officieel nog van 17 slachtoffers. De meesten doden vielen door omvallende bomen en rondvliegende takken. Een Duitse toeriste van 62 overleed toen ze door de bliksem werd geraakt. De vrouw was met haar man en zoon aan het wandelen, maar de drie hadden hun tocht door het slechte weer stopgezet. Het trio was onderweg naar hun auto toen de vrouw door de bliksem getroffen werd. Ze werd naar verluidt meerdere meters door de lucht geslingerd.

Ook op Sardinië, waar hagelstenen zo groot als sinaasappels vielen, kwam een vrouw van 87 jaar om het leven door een blikseminslag. Op Sicilië raakten wegen afgesneden door overstromingen. Scholen en talloze parken bleven dicht.

Overstromingen

De Italiaanse burgerbescherming zegt dat de onweersgolf "een van de meest complexe meteorologsiche siutaties van de voorbije zestig jaar is". Venetië kampte maandag met een van de zwaarste overstromingen uit de recente geschiedenis. Er waren rukwinden tot 180 kilometer per uur. In de regio Veneto blijft een verhoogde waakzaamheid van kracht. Volgens weersvoorspellingen is er dit weekend meer regen en wind op komst.

