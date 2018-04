Enkele buien, maar warm Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 14 april Jill Peeters

13 april 2018

In de ochtend wordt het vrij zonnig in het binnenland. Aan zee hangt er eerst wat meer lage bewolking. Maar in de voormiddag breekt die bewolking open, en ontstaan er al snel overal stapelwolken. Uiteindelijk wordt het in de namiddag zwaar bewolkt met slechts af en toe opklaringen. In de loop van de namiddag trekken er ook enkele buien door het land, en daarbij zou het toch wat natter zijn in het westen dan in het centrum van het land. Het is rustig weer en ook zacht, met 15 graden aan zee en tot 20 graden in de Kempen.

