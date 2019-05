Enkele buien in zuiden, elders vooral bewolkt Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 25 en 26 mei Jill Peeters

12u30 15 Weernieuws Zaterdag krijgen we enkele regen- en onweersbuien, vooral in het zuiden van het land en in de regio’s nabij de Franse grens. Elders blijft het normaal gezien de hele dag droog. Het kan er soms wel dreigend uitzien, aangezien de wolkenvelden doorheen de dag kunnen aandikken. Maar tussendoor is er ook zon. Er staat een zwakke tot hooguit matige wind uit het noordwesten. Aan zee wordt het 17 graden, in het Vlaamse binnenland halen we een kleine twintig graden.

Zaterdagavond zijn er nog een paar buien mogelijk in het zuiden en zuidwesten van het land, maar die sterven uit. En tijdens de nacht blijft het meestal en overal droog. De minima liggen gemiddeld rond 10 graden, er staat een meestal zwakke wind die tijdens de nacht naar het zuidwesten draait.

Zondag wordt een sombere dag. Het begint met zwaar bewolkt weer, en tijdens de namiddag komen daar een paar buien bij. Het wordt wel nog vrij warm, tussen 19 en 22 graden.

We zitten dicht genoeg bij een hogedrukgebied om overwegend droog weer te krijgen. Maar we bevinden ons wel aan de oostelijke flank van dat hogedrukgebied, en daardoor stroomt er aanhoudend vochtige, relatief koele lucht over de regio.

Maandag is het eerst betrokken en in het oosten regent het nog eventjes. Nadien wordt het overal droog met in de namiddag opnieuw wat zonneschijn. Het wordt gemiddeld 17 graden.

Dinsdag wordt het licht wisselvallig en wat frisser, met temperaturen van gemiddeld 15 graden.