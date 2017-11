Enige supermaan van dit jaar komend weekend te zien Karolien Koolhof

13u38

Een bijna volle maan, daags voor de komst van de zogenaamde supermaan. Weernieuws Zie de maan schijnt door de bomen: er lijkt geen gepaster moment te zijn voor een supermaan dan zo vlak voor Sinterklaas. Komende zondag laat de enige supermaan van dit jaar zich toevalligerwijs dan ook zien. Het exemplaar is wel een stuk kleiner dan de supermaan van vorig jaar.

Een supermaan is te zien wanneer het volle maan is en de maan en de aarde dicht bij elkaar staan. Daardoor lijkt de maan groter en feller. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst én laatst in de nacht van 3 op 4 december.



Wie de supermaan wil zien, hoeft er dit keer niet extra lang voor op te blijven. Vlak na zonsondergang, om 16.46 uur is hij op zijn grootst. De rest van de avond zal hij nog steeds groter lijken dan gebruikelijk. Daarbij is het wel belangrijk dat het niet al te bewolkt is. Hoewel het volgens weersite Weerplaza vanaf zondag weer iets zachter zal zijn, is niet uitgesloten dat wolken het zicht op de maan zullen verstoren.

Grootste supermaan

De supermaan van zondag valt overigens in het niet bij die van november vorig jaar. De maan stond toen het dichtst bij de aarde ooit en was daardoor de grootste van de eeuw. Omdat het toen vrij bewolkt was, was die echter slecht zichtbaar.



Mocht ook de supermaan van zondag in het water vallen, dan komen er in januari volgend jaar alweer twee nieuwe kansen. Ook op 2 en 31 januari zal de maan er groter uitzien dan gebruikelijk.