En toen werd nacht even dag: gigantische meteoriet stort neer in Finland FT

Het hoge noorden van Finland, Lapland, staat bekend om het noorderlicht, maar toen een meteoriet afgelopen donderdag de hemel doorkruiste, wisten de bewoners ook niet wat ze zagen én hoorden. Een webcam van een lokaal reisbureau legde het spectaculaire tafereel vast. De meteoriet was zo groot, dat hij 100 keer feller was dan de maan en een paar seconden lang de hele lucht verlichtte. Voor mensen in de buurt zou het zelfs gevoeld hebben alsof er een ontploffing plaatsvond. Met zijn 100 kilo is het een van de grootste meteorieten ooit die op aarde is neergestort.

Screenshot YouTube