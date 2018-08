En het werd (opnieuw) zomer: stralende zon en tot 25 graden Redactie

31 augustus 2018

06u28

Bron: belga, eigen berichtgeving 0 Weernieuws Volgende week wordt opnieuw mooi zomerweer verwacht. "De komende tien dagen worden zonnig, met gemiddelde temperaturen rond de 20 à 25 graden", zegt weerman David Dehenauw. "We verwachten bovendien dat het droog blijft tot 10 à 11 september."

Al zou onze natuur die neerslag nog altijd best kunnen gebruiken. "De regen die in augustus is gevallen, is láng niet genoeg om de reserves aan te vullen", zegt Dehenauw.

Vanochtend is er veel bewolking en vooral aan de Franse grens kan er nog een bui vallen. Daarna wordt het overal droog met opklaringen vanaf het noordwesten. De maxima liggen rond 15 graden in de Hoge Venen, rond 19 graden aan zee en rond 20 of hooguit 21 graden in het binnenland. De wind waait meestal zwak uit oost tot noordoost, krimpend naar noordoost tot noord, zegt het KMI.

Vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. Vooral in het noordwesten van het land kan het nevelig worden. De minima liggen tussen 4 en 11 graden. De wind waait meestal zwak uit noordoost tot oost of uit veranderlijke richting.

Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs is het morgen eerst zonnig. Later verschijnen er wel stapelwolken De maxima liggen tussen 17 en 22 graden bij een overwegend zwakke wind uit oost tot noordoost.

Zondag is het droog en licht of gedeeltelijk bewolkt met maxima van 19 tot 24 graden. De wind is nog altijd overwegend zwak uit oost tot noordoost.

Het nieuwe schooljaar start maandag met brede opklaringen en zachte maxima tussen 21 en 24 graden.