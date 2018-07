Eindelijk regen: hier en daar onweer, daarna tropisch warm kg

25 juli 2018

08u07

Bron: Belga 33 Weernieuws V anochtend vallen er in de noordwestelijke landshelft tijdelijk enkele lokale buien, hier en daar met onweer. Daarna krijgen we in vele streken eerst brede opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken die in de namiddag en de avond kunnen uitgroeien tot lokaal onweer.

Aan de kust blijft het droog en vaak zonnig. Het wordt erg warm met maxima tussen 27 graden aan zee en 34 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak veranderlijk, later wordt hij soms matig uit noordelijke richtingen, zegt het KMI.

's Avonds is er plaatselijk nog kans op enkele plaatselijke regenbuien, mogelijk met onweer. Volgende nacht worden de opklaringen opnieuw breed en blijft het droog. Het blijft zeer zacht met minima van 16 tot 21 graden. De wind is zwak tot aanvankelijk matig uit noordelijke richtingen, later uit oost tot noordoost.

Donderdag begint zonnig. Later overdag ontwikkelen er zich stapelwolken. In de latere namiddag en de avond is er kans op een lokale onweersbui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt drukkend warm met maxima van 30 graden in de Hoge Venen en 35 graden of meer in de Kempen. Aan zee blijven de maxima onder impuls van een zeebries beperkt tot 26 graden. De wind is zwak en veranderlijk in het binnenland. 's Nachts blijven de temperaturen op de meeste plaatsen boven de 20 graden.